Wohnungsnot

02.08.2016 | News ZIA

Studie: Sieben Gründe sprechen gegen neue Wohnungsgemeinnützigkeit

Bild: Michael Bamberger

Was tun gegen hohe Mietpreise in den Großstädten? In der Politik gibt es erste Forderungen, die vor 25 Jahren abgeschaffte Wohnungsgemeinnützigkeit wieder einzuführen. Aber das werde nichts bringen, sagt das Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) – und nennt dafür in einer Studie, die im Auftrag des ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss und der LEG Immobilien AG erstellt wurde, sieben Gründe. mehr