17.11.2015 | News UFZ

Wohnungsleerstand: Große regionale Unterschiede

Bild: LTM GmbH / Michael Bader

Nur jede dritte Kommune in Deutschland hat einen "angemessenen" Wohnungsleerstand. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ). In einem Viertel der Kommunen liegt der Leerstand zwischen drei und fünf Prozent, in Hamburg sogar nur bei zwei Prozent. In fünf Prozent der Kommunen stehen zehn Prozent der Wohnungen leer, in Leipzig sogar zwölf Prozent.mehr