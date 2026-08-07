Wohnungsmarkt

DW Die Wohnungswirtschaft 6/2026
DW Die Wohnungswirtschaft 6/2026
Die Wohnungswirtschaft Ausgabe 06/2.026

Erneuerung im Quartierskontext – baulich, energetisch, sozial

Die Weiterentwicklung von Beständen im Quartier ist für die Wohnungswirtschaft weit mehr als eine bauliche Aufgabe. Gefragt sind ganzheitliche Ansätze, die soziale, ökologische und wirtschaftliche Aspekte zusammenführen. Was macht Quartiersentwicklung erfolgreich? Wie gelingt die Balance zwischen Klimaschutz und Bezahlbarkeit? Und was benötigen die Menschen vor Ort wirklich?
DW Die Wohnungswirtschaft 4/2026
DW Die Wohnungswirtschaft 4/2026
Die Wohnungswirtschaft Ausgabe 04/2.026

Serielles Bauen & Sanieren 2.0: Einfach, modular, bezahlbar?

Steigende Baukosten setzen Wohnungsunternehmen unter Druck. Typenbaukonzepte, Wiederholungseffekte und industrielle Vorfertigung können Zeit und Kosten sparen – beim Neubau ebenso wie bei der energetischen Erneuerung im Bestand. Doch hat die serielle Fertigung ihr Versprechen bereits erfüllt? Welche Potenziale des systemischen, modularen oder seriellen Bauens bleiben noch ungenutzt? Ein Blick in die Praxis.
DW Die Wohnungswirtschaft 3/2026
DW Die Wohnungswirtschaft 3/2026
Die Wohnungswirtschaft Ausgabe 03/2.026

Klimaanpassung: Handlungsraum Wohnumfeld und Freiflächen

Extremwetterereignisse nehmen zu. Gefragt sind neue Ideen, wie die Resilienz von Städten, Siedlungen und Immobilienbeständen gestärkt werden kann. Ein Beispiel ist die „Schwammstadt“. Besonders im Außenraum von Quartieren liegen Potenziale. Vielfach lassen sich die Förderung von Aufenthaltsqualität, Biodiversität und nachhaltiger Mobilität mit kluger Außenraumgestaltung und digitalen Bewirtschaftungstools verbinden.
Shop
Themensuche
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Fachbeiträge & Kommentare
Teil II Mietprozessrecht / 2.4 Räumungsfrist
Beitrag
Kinne/Schach/Bieber, BGB § ... / 4.12 Schadensersatz wegen unberechtigter Eigenbedarfskündigung
Kommentar
Teil II Mietprozessrecht / 2.2 Räumungsvollstreckung
Beitrag
Kinne/Schach/Bieber, BGB § ... / 2.1 Angespannter Wohnungsmarkt
Kommentar
Kinne/Schach/Bieber, BGB § ... / 7 Indexmiete in Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt
Kommentar
Alle anzeigen
Meistgelesene Beiträge
Geringwertiges Wirtschaftsgut
989
BEEG (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz)
901
Häusliches Arbeitszimmer absetzen
636
Reverse Charge Verfahren
369
Doppelte Haushaltsführung
253
Kurzfristige Beschäftigung
246
Festsetzungsverjährung
244
Eingruppierung TVöD
200
Verdeckte Gewinnausschüttung (vGA)
172
Unentgeltliche Wertabgabe
164
Verwandte Themen
Wohnimmobilien Wohnungsbau Miete Wohnungsunternehmen Eigentumswohnung Wohnungsverwalter Immobilienkauf Immobilienpreis Investment Wohnungswirtschaft Immobilienmarkt Wohnungspolitik Berlin Makler Mietpreisbremse Wohnungsnot Immobilien-Podcast Künstliche Intelligenz (KI) Rendite Quartiersmanagement Immobilieninvestoren Baukosten Mieterstrom Logistik Student DW Zukunftspreis Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) Zwangsversteigerung Gewerbeimmobilien Stadtentwicklung