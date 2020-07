Corona, Homeoffice & Co.: Wohnqualität gewinnt an Bedeutung

Größere Wohnungen mit mehr Zimmern, mit Balkon oder Grünflächen dürften als Folge der Corona-Regeln und einer neuen Affinität zum Homeoffice stärker nachgefragt werden. Für mehr Wohnqualität werden dann auch längere Wege akzeptiert. Wo die Umlandmärkte wachsen könnten, zeigt eine Studie von JLL.

Größere Wohnungen mit mehr Zimmern, mit Balkon oder Grünflächen dürften als Folge der Corona-Regeln und einer neuen Affinität zum Homeoffice stärker nachgefragt werden. Für mehr Wohnqualität werden dann auch längere Wege akzeptiert. Wo die Umlandmärkte wachsen könnten, zeigt eine Studie von JLL.

Die Bedeutung von Homeoffice hat sich im Laufe der Coronakrise maßgeblich verändert. Eine langfristige Zunahme von Remote-Working wird auch Folgen für die Wohnungsnachfrage in Deutschland haben, wie es in der JLL-Studie "Veränderte Arbeitsmarktwelt" heißt.

Vor allem die regionalen Wohnungsmärkte mit einem hohem Preisgefälle zwischen Stadt und Umland, wie etwa München, Köln oder Düsseldorf, werden profitieren: Dort könnte sich die Nachfrage vermehrt in die Peripherie ausdehnen, so die Experten. Eine Voraussetzung: Die Verkehrsanbindung zwischen Stadt und Umland muss ausreichend gut sein, damit die Pendelzeiten nicht zu lang werden, wenn Fahrten zur Arbeitsstätte mal nötig werden.

"Der teilweise Lockdown im Zuge der Covid-19-Pandemie hat indirekt auch zu einem stärkeren Bewusstsein für die Wohnqualität geführt." Dr. Konstantin Kortmann, Head of Residential Investment, JLL Germany

Die Ausweitung des Einzugsgebiets ist laut Kortmann eine direkte Folge der größeren Bedeutung des Homeoffices. Die Nachfrage nach mehr Wohnqualität resultiere daraus, dass mehr Zeit zu Hause verbracht werden musste. Dies führe dazu, dass größere Wohnungen, Wohnungen mit mehr Zimmern, mit Balkon oder Zugang zu eigenen Grünflächen künftig stärker nachgefragt werden dürften.

Das bestätigt auch eine Sonderumfrage von JLL unter seinen deutschen Mitarbeitern im Juni: Rund ein Drittel der Befragten will nach den Erfahrungen während der Covid-19-Krise die aktuelle Wohnsituation ändern. Als besonders wichtig wurden der "private Arbeitsbereich, die "privaten Außenflächen" und der Faktor "Breitband-Internet" beurteilt. Die "privaten Außenflächen" erhielten insgesamt die höchste Relevanz.

Bild: JLL

Effekte auf die regionalen Wohnungsmärkte

Diese Kombination aus der Nachfrage nach höherer Wohnqualität und mehr Wohnfläche verbunden mit dem nachlassenden Wunsch zentral zu wohnen, könnte nach Einschätzung von JLL dazu führen, dass sich die Wohnungsnachfrage vermehrt in die Peripherie der Ballungsräume verschiebt. Bislang gaben allerdings erst zehn Prozent der Studienteilnehmer an, dass sie aus dem Stadtgebiet ins Umland ziehen würden. "Ob Corona hier tatsächlich als Verstärker wirken und zu deutlich höheren Zahlen führen wird, muss sich erst noch zeigen", schränkt Kortmann ein.

Die Effekte auf die regionalen Wohnungsmärkte werden nicht nur von einer anhaltenden Homeoffice-Nutzung abhängen, sondern maßgeblich auch von der Entwicklung der Arbeitsmärkte, dem Verhältnis von Beschäftigung und Arbeitslosigkeit und dem Grad der Zuwanderung. Dort, wo vermehrt Arbeitsplätze abgebaut werden, dürfte sich die Nachfrage stärker verändern als in anderen regionalen Wohnungsmärkten. Aufgrund der lokalen Branchenstruktur (etwa Automobil) werde das JLL zufolge vor allem Landkreise in Bayern und Baden-Württemberg treffen.

"Ob es also tatsächlich zu einer deutlichen Verlagerung gegenüber Vor-Corona-Zeiten kommt, hängt von vielen Faktoren ab und ist derzeit noch völlig offen." Dr. Konstantin Kortmann, Head of Residential Investment, JLL Germany

Ein gewisser Verlagerungseffekt könne sich auf die Höhe der Mieten und Kaufpreise auswirken und gerade dort, wo der Markt sehr angespannt ist und die vermehrt gesuchten Wohnungsmerkmale nicht vorhanden sind, dämpfend wirken, so Kortmann weiter.

Wohnkostenbelastung und Erschwinglichkeit: Wo das Preisgefälle siginfikant hoch ist

Zwei Gründe könnten für eine Verlagerung des Lebensmittelpunkts maßgeblich sein, heißt es in der JLL-Studie: Dort, wo die Wohnkostenbelastung (Verhältnis aus Miete und Haushaltseinkommen) sehr hoch beziehungsweise das Kaufen nicht erschwinglich (Verhältnis aus Kaufpreis und Einkommen) ist, oder dort, wo eine hohe Zahl der Haushalte in Wohnungen lebt, die nicht mehr als adäquat empfunden werden. Liegt neben einer starken Auslastung in Homeoffice-affinen Berufen zudem noch ein starkes Preisgefälle zwischen Stadt und Umland vor, wird der Anreiz für einen Umzug um so größer.

"Damit Verschiebungen der Wohnungsnachfrage in die Peripherie und das Umland tatsächlich erfolgen, muss das Preisgefälle zum Umland signifikant hoch sein." Helge Scheunemann, Head of Research, JLL Germany

Als "signifikant hoch" ist in der vorliegenden Untersuchung ein Preisgefälle von mehr als 25 Prozent für Wohneigentum und eine Wohnkostenbelastung, die mehr als 60 Prozent über den Durchschnittswerten aller Werte in Deutschland liegt, beziffert. Die Städte Dortmund und Stuttgart zum Beispiel weisen zwar eine hohe Wohnkostenbelastung und eine geringe Erschwinglichkeit auf, es gibt jedoch kein signifikantes Preisgefälle zum Umland. Jena wiederum sei zwar erschwinglicher, dafür sei das Preisgefälle zum Umland groß, erklärt Scheunemann und ergänzt: "Neben den Ost-West-Unterschieden sind vor allem Stadt-Land-Unterschiede auszumachen".

Top 20-Score nach Potenzial für Nachfrageverschiebungen

Stadt Score Gesamt* Home-Office-Potenzial Preisdifferenz zum Umland (€/qm) München 100 99 1.976 Köln 98 97 1.309 Düsseldorf 93 96 1.888 Frankfurt/Main 93 99 2.171 Darmstadt 92 100 1.081 Jena 89 87 1.516 Karlsruhe 88 98 931 Berlin 86 91 2.001 Hamburg 85 92 2.097 Dresden 84 89 962 Münster 83 90 1.693 Freiburg/Breisgau 81 85 1.148 Bayreuth 80 73 1.058 Braunschweig 79 69 1.014 Oldenburg 77 92 819 Koblenz 75 87 1.083 Landau/Pfalz 75 67 914 Leipzig 74 80 861 Bremen 71 83 582 Suhl 70 70 1.181

Quelle: JLL

*Die Scoring-Werte sind auf die Skala von 0 bis 100 normiert, wobei der Wert 100 das höchste relative Potenzial für Nachfrageverschiebungen darstellt. Der Gesamtscore enthält neben dem Homeoffice-Potenzial und dem Preisgefälle die weiteren genannten Indikatoren. Die Tabelle enthält die Regionen, die auch die notwendigen Bedingungen erfüllen.





JLL-Studie "Veränderte Arbeitsmarktwelt"





Das könnte Sie auch interessieren:

Moderne Städte brauchen Lebensräume: was zu tun ist

Neue Mieten werden teurer – machen Wohnen aber nicht zum Luxus

Wohnungswirtschaft kämpft mit Leerstand – vor allem um Berlin herum