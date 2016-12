17.08.2015 | News Projekt

Meag baut Bürogebäude in Frankfurt um

Bild: MEAG

Die Meag, das Vermögensmanagement von Munich Re und Ergo, will ein Büroobjekt in Frankfurt-Sachsenhausen in ein Wohngebäude umwandeln. Dabei entstehen insgesamt 86 Wohnungen. mehr