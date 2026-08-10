Umnutzung

DW 05 2024
DW 05 2024
Die Wohnungswirtschaft Ausgabe 05/2.024

Bestandsentwicklung – technische und organisatorische Lösungen

Angesichts der Herausforderungen des Klima- und des demografischen Wandels sowie vor dem Hintergrund gesunkener Neubauzahlen liegt der Fokus auf der Erneuerung und Weiterentwicklung des Bestands. Modernisierungs-, Erweiterungs- und Umnutzungsmaßnahmen greifen oft ineinander – mit neuen baulichen Ansätzen und Produktinnovationen. Wir stellen Beispiele vor.
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