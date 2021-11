Corona verändert auch die traditionelle Asset-Allokation von Investoren. Neben taktischen Anpassungen haben Anleger nun einen gänzlich neuen Objekttyp auf dem Radar: Life-Science-Immobilien. Catella hat den sehr differenzierten Markt unter die Lupe genommen.

Die Covid-19-Impfstoffentwicklung, die Produktion von Impfstoffen und die steigende Nachfrage nach medizinischer Versorgung haben den Bedarf an Flächen für eben diese Prozesse in den vergangenen eineinhalb Jahren noch einmal drastisch gesteigert. Beschleunigt wird dieser Trend aber nicht nur von extremen Schocks wie der Corona-Pandemie, wie sich deutlich auf dem Markt für sogenannte Life-Science-Immobilien erkennen lässt – den hat Catella im aktuellen "Market Tracker" näher untersucht.

Life Science: Markt kommt in die Boom-Phase

Der Markt für Life Sciences ist sehr differenziert: von Biotechnologie über Medizintechnologie bis hin zum Pharmasektor. Immobilien können Objekte mit dem Fokus auf Pharmalogistik (wie Lagerhallen, Apotheken), Forschung und Entwicklungsflächen (Labore oder Universitäten), Unternehmensstandorte (Büro, Verwaltung) und Produktionsflächen (zum Beispiel Light Industrial) unterschieden werden.

"Dieses sehr breit gefächerte Arbeitsfeld erfordert auch eine Bandbreite an verschiedenen Objekttypen, um den oft speziellen Gebäudeanforderungen gerecht zu werden", erklärt Prof. Dr. Thomas Beyerle, Geschäftsführer der Catella Property Valuation GmbH und Head of Group Research. So sind etwa für Laborflächen eigene Lüftungs- und Entsorgungsanlagen notwendig, während die Pharmalogistik oft größere Lagerflächen braucht und Kühlketten einhalten muss.

Weil auch künftig mit einem steigenden Bedarf an diesen Flächen zu rechnen ist, rücken Life-Science-Immobilien zunehmend in den Fokus von Investoren. Catella schätzt, dass Risikokapitalfinanzierungen europäischer Life-Science-Unternehmen in diesem Jahr erstmals die Zehn-Milliarden-Euro-Marke überschreiten wird. "Der Markt kommt in die Phase des Booms", sagt Beyerle.

Life-Sciene-Sektor: Die Trendbeschleuniger

Global synchron auftretende Trends haben den Bedarf an Labor-, Forschung- und Entwicklungsflächen nicht nur in den vergangenen Jahren gesteigert, sondern auch langfristig Einfluss. Als Treiber hat Catella vor allem den demografischen Wandel identifiziert. "Mit einer alternden Bevölkerung steigen die Anforderungen an das Gesundheitswesen, was für Unternehmen der Life-Science-Branche neue Wachstumschancen durch Innovationen und zielgruppenorientierte Angebote ermöglicht", heißt es in dem Bericht.

Andere Trendbeschleuniger sieht Catella in der zunehmenden Bedeutung von Digital Health (Digitalisierung der Gesundheitstechnologien), dem Auftreten verschiedener Zivilisationskrankheiten (wie Bluthochdruck oder Diabetes) und exogener Schocks wie dem Ausbruch der globalen Covid-19-Pandemie.

Ein relevantes Investitionsumfeld stellen Catella zufolge Standorte dar, die bereits in einer Clusterstruktur angesiedelt sind. Das schließt auch die Nähe zu Forschungsstandorten wie Universitäten oder Hochschulen ein. Die bedeutendsten Life-Science-Cluster in Deutschland befinden sich derzeit in der Region Berlin-Brandenburg (Gesundheitswirtschaft), im Rhein-Neckar-Gebiet (BioRN), wo die Städte Frankfurt am Main, Mainz, Wiesbaden, Darmstadt, Heidelberg, Mannheim, Ludwigshafen, Karlsruhe und Stuttgart führend sind, und in Bayern am Standort München (BioM).

Catella Market Tracker "Life Science Immobilien – Eine neue Assetklasse auf dem Vormarsch"





Das könnte Sie auch interessieren:

Rechenzentren-Hotspot: Frankfurt Nr. 2 in Europa

Offene Immobilienfonds stürzen sich auf Logistik

Blase, Zinsen, Impact Investing – was Anleger umtreibt

Optimismus trifft Skepsis: Cybersicherheit sorgt Investoren