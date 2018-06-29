Immobilienfinanzierung

Private Debt: Kreditgeber sitzen wieder am längeren Hebel

Die Stimmung am Private-Debt-Markt ist stabil, aber die Konditionen sind im Wandel. Der BF.Capital-Index für das zweite Halbjahr 2026 zeigt, warum Kreditgeber jetzt wieder die besseren Karten haben und was das für Fundraising und Kapitalzusagen bedeutet.
Haufe Online Redaktion
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selbstbewusster Mann schaut aus dem Fenster
Bild: Westend61/GettyImages Der Blick nach vorn lohnt sich: Private-Debt-Kreditgeber starten mit verbesserten Konditionen ins zweite Halbjahr 2026

Der BF.Private Debt Market Sentiment Index erreicht im zweiten Halbjahr 2026 einen Wert von 59,7 Punkten und liegt deutlich über der neutralen Marke von 50. Gegenüber der Erhebung aus dem ersten Halbjahr (60,1 Punkte) hat sich die Stimmung kaum verändert.

Der sogenannte Expectation Gap, also die Differenz zwischen Zukunfts- und Vergangenheitskomponente, signalisiert in der aktuellen Umfrage unter Marktteilnehmern einen vorsichtig positiven Ausblick auf die kommenden Monate.

Konditionen: Kreditgeber gewinnen die Oberhand

Die Ergebnisse im Sentiment Index von BF.Capital zeigen eine zunehmende Verbesserung der Finanzierungskonditionen zugunsten der Kreditgeber, nachdem sich im ersten Halbjahr 2026 noch leicht kreditnehmerfreundliche Tendenzen abgezeichnet hatten.

Die befragten General Partner erwarten, dass sich diese Entwicklung in den kommenden sechs Monaten fortsetzen wird. Die Leverage-Niveaus in den Subsegmenten Corporate Direct Lending, Real Estate Debt und Infrastructure Debt bleiben in moderaten Bereichen. Insgesamt ergibt sich aus Sicht der Kreditgeber ein attraktives Risiko-Rendite-Profil.

BF.Private Debt Market Compass zweites Halbjahr 2026

BF.Private Debt Market Compass
Bild: BF.Capital

Fundraising bleibt stark, aber normalisiert sich

Zwar hat sich die Dynamik im Fundraising der jüngsten Umfrage zufolge gegenüber der ersten Erhebung für den neuen Index im ersten Halbjahr 2026 leicht abgeschwächt, insgesamt bleibt das Umfeld aber konstruktiv. Immer mehr Marktplayer berichten von stabilen Bedingungen beim Einwerben von Kapital, deutliche Verschlechterungen stellen auch im zweiten Halbjahr 2026 die Ausnahme dar.

Auch die Kapitalzusagen institutioneller Investoren zeigen sich resilient, wenn auch auf einem geringeren Niveau. Rund die Hälfte (59 Prozent) der Umfrageteilnehmer verzeichneten im ersten Halbjahr 2026 steigende Commitments der Limited Partner (64 Prozent). Für die kommenden sechs Monate gehen knapp zwei Drittel (62 Prozent) von zunehmenden Kapitalzusagen aus. Im ersten Halbjahr waren es 71 Prozent.

Aufstockungen bestehender Investments bleiben ein Stabilitätsanker: Im Corporate Direct Lending sprechen knapp 87 Prozent der Teilnehmer von Re-up-Quoten von mehr als 40 Prozent. Bei Real Estate Debt sind es 80 Prozent, bei Infrastructure 78 Prozent.

Kreditqualität stabil, Risiken sektorspezifisch

Die Kreditqualität der Portfolios zeigt sich trotz anhaltender makroökonomischer und geopolitischer Unsicherheiten weitgehend stabil. 75 Prozent der Teilnehmer in der aktuellen Umfrage sagen, dass die Quoten für notleidende oder leistungsgestörte Kredite in den vergangenen sechs Monaten unverändert geblieben sind. 85 Prozent haben das im ersten Halbjahr 2026 berichtet.

Signifikante Verschlechterungen werden nur vereinzelt genannt. Für die kommenden sechs Monate erwartet eine klare Mehrheit stabile Ausfallraten, dabei ist jedoch der Anteil der Befragten, die mit einem deutlichen Anstieg rechnen, von 1,6 auf 6,6 Prozent gestiegen. Stressfaktoren in den Portfolios zeigen sich vor allem in einzelnen Branchen und Nutzungsarten und weniger aufgrund struktureller Finanzierungsprobleme. 

Wachstum treibt Private-Debt-Transaktionen

Das Sonderthema der aktuellen Ausgabe des BF.Private Debt Market Sentiment Index analysiert die Entwicklung der Transaktionsziele im Private-Debt-Markt. "Es zeigt sich, dass Akquisitionsfinanzierungen segmentübergreifend weiterhin eine zentrale Rolle spielen", wie Eugenio Sangermano, Geschäftsführer der BF.Capital, erklärt. Gleichzeitig würden Finanzierungslösungen zur Unterstützung von Wachstum, Expansion und strategischer Kapitalallokation an Bedeutung gewinnen, währen Restrukturierungs- oder Distressed-Situationen die Ausnahme blieben.

Prof. Dr. Michael Flad, wissenschaftlicher Berater des BF.Private Debt Market Compass, beobachtet, dass die Nachfrage nach Private-Debt-Finanzierungen weiterhin überwiegend von unternehmerischem Wachstum und Investitionsaktivitäten geprägt wird und nicht von zunehmendem finanziellen Stress auf Kreditnehmerseite.

Methodik: So funktioniert der BF.Private Debt Market Compass

Der BF.Private Debt Market Compass wird halbjährlich von der BF.capital GmbH erhoben. Wissenschaftlicher Berater ist Prof. Dr. Michael Flad, Professur für Finance & Entrepreneurship an der Hochschule Esslingen.

Die Panelbefragung erfasst die Einschätzungen von rund 200 Fondsmanagern weltweit mit Schwerpunkt Europa im Bereich Private Debt. Abgedeckt werden die Segmente Corporate Direct Lending, Real Estate Debt und Infrastructure Debt.

Für die aktuelle Ausgabe gaben im Juni 2026 insgesamt 63 Marktteilnehmer Auskunft. Die Unternehmen verwalten im gewichteten Durchschnitt Vermögenswerte im Volumen von rund 80 Milliarden Euro.

Zum Download "BF.Private Debt Market Compass" (englisch)

 

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