Wohninvestment: Gute Zeiten für Anleger in B-Städten

Bild: © Sandra Raccanello/SOPA RF/www.simephoto.com/Grand Tour/Corbis Leipzig rangiert derzeit an der Spitze der Performance-Skala im Rendite-Risiko-Ranking von Lübke Kelber

Wer in Wohnimmobilien investieren will, findet derzeit in den B-Städten Leipzig, Darmstadt und Potsdam die attraktivsten Rahmenbedingungen. Das sind die "Top 3" im Rendite-Risiko-Ranking 2023 von Lübke Kelber. Die Metropole Frankfurt am Main rangiert auf Platz vier.