Pleitewelle: Immobilien-Projektentwickler in der Krise

Bild: AdobeStock Krisensitzung: Projektentwickler müssen die Geschäftsprozesse anpassen, sonst drohen weitere Aufgaben (Symbolbild)

Der kriselnde Immobilienmarkt bringt Projektentwickler in die Bredouille. Einige Unternehmen sind in die Insolvenz gerutscht – schlechte Nachrichten für Käufer, Investoren und Baufirmen. Weitere Aufgaben und Konsolidierungen stehen an, wie eine Umfrage zeigt. Was es jetzt zu tun gibt.