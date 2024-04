Bild: YouTube Alexander Fröse, Chief Operating Officer der DLE Group AG und Managing Partner der DLE Living GmbH, im L'Immo-Podcast

In Deutschland – so schätzen die Experten – werden bis zum Jahr 2030 mehr als 300.000 Pflegeplätze fehlen. Die Zahl wird weiter steigen. Was das für einen Immobilieninvestor bedeutet, erklärt Experte Alexander Fröse im L’Immo-Podcast. Gastgeber ist Jörg Seifert.