Der ERP-Markt in Deutschland erlebt turbulente Zeiten – es herrscht reger Betrieb bei Deals mit Immobilienunternehmen: Hier Verkauf, da Weiterverkauf. Was bedeutet das für die Branche? Jörg Seifert diskutiert im L'Immo-Podcast mit Robert Betz von KPMG über neue Chancen und Risiken.

In den vergangenen vier Wochen herrschte reger Betrieb auf dem deutschen ERP-Markt. Welche Implikationen ergeben sich aus dem Verkauf von Haufe Lexware Real Estate (HLRE) an Aareon und dem anschließenden Verkauf Aareons an nordamerikanische Investoren für deutsche Immobilien- und Wohnungsunternehmen? Welche Veränderungen stehen den Kunden bevor? Welche Handlungsspielräume und -notwendigkeiten entstehen? Welche Chancen und Risiken birgt die Marktkonsolidierung?

Um die neue Situation der Immobilienbranche im Kontext ihrer IT-Infrastrukturen zu analysieren, hat Jörg Seifert im L'Immo-Podcast einen besonderen Gast: Robert Betz, ein erfahrener Marktteilnehmer und Partner bei der KPMG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, leitet als EMA Head of Digital Real Estate das Real Estate Consulting des Unternehmens in Europa und im Nahen Osten. Seine Expertise macht ihn zu einem gefragten Referenten auf Messen und Kongressen, und er teilt sein Wissen zunehmend auch an immobilienwirtschaftlichen Hochschulen.

