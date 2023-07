Was sind die Vorteile von Schlössern, für die es keine physischen Schlüssel braucht? Wie profitieren Wohnungsunternehmen und Mieter, wenn sie Türen mit App- oder Transponder cloudgestützt öffnen? Ein L’Immo-Podcast mit Dormakaba von der Eventlocation Mampe Manufaktur in Berlin.

Heute haben wir eine ganz besondere L’Immo-Folge. Sie wurde aufgezeichnet in der Eventlocation Mampe Manufaktur am Tempelhofer Berg in Berlin. Das Thema heute: Elektronische Zutrittssysteme – Sinn und Kundennutzen. Dafür hat sich Host Jörg Seifert mit gleich drei Experten verabredet.

Einer davon ist als Anwender solcher modernen Systeme Thomas König, Prokurist und IT-Leiter bei der Wohnungsgenossenschaft Freiberg. Mit von der Partie ist auch der Digitalexperte des GdW: Timo Wanke. Das Panel komplettiert Stefan Gessner. Er ist Senior Consultant Real Estate bei Dormakaba und dort für den Vertrieb Wohnungswirtschaft in Deutschland und damit auch für den Erfolg der Zutrittslösung Resivo verantwortlich. Dormakaba gehört zu den drei größten Unternehmen weltweit im Bereich Tür und Zutritt. Das Unternehmen mit 16.000 Mitarbeitern ist seit 150 Jahren am Markt und bietet Hard- und Software sowie die dazugehörigen Dienstleistungen.

L'Immo auf allen Plattformen

Der Podcast von Haufe.Immobilien erscheint regelmäßig – mit spannenden Menschen, Meinungen und Themen aus der Immobilienwirtschaft.

Damit Sie keine Folge verpassen, kündigen wir Neuerscheinungen immer auf unseren Online-Seiten, im Newsletter und in unseren Social-Media-Kanälen an.

Oder folgen Sie uns einfach gleich auf:

Haufe

Spotify

Youtube

Deezer

Google-Podcasts

Apple-Podcasts

Podigee