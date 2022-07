Bild: YouTube Heute im L'Immo-Podcast: Aygul Özkan, stellvertretende Hauptgeschäftsführerin des ZIA

Die frühere Ministerin für Soziales, Frauen und Integration in Niedersachsen ist jetzt Geschäftsführerin des ZIA: Aygul Özkan versteht sich als Netzwerkerin und hält ein Plädoyer für Querschnittsthemen in der Immobilienwirtschaft. Heute ist sie zu Gast bei Dirk Labusch "in der L’Immo".