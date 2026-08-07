ERP-Software

Wagner, Florian
Wagner, Florian
KI-Experten-Interview (Teil 1)

„Der Nutzen von KI entsteht nicht durch Software, sondern durch saubere Prozesse, hochwertige Daten und fachliche Klarheit.“

Viele Unternehmen setzen große Erwartungen in KI-gestützte Lösungen für das Controlling – und erleben herbe Enttäuschungen. Florian Wagner, Geschäftsführer der Zendigma GmbH, erklärt, warum eine ganzheitliche KI-Unterstützung im Controlling vor allem eine Frage der Grundlagen ist: saubere Prozesse, konsistente Daten und ein klares Verständnis des Werteflusses. Dabei räumt er mit einem weit verbreiteten Irrtum auf.
Titelbild: Fachkonferenz Reporting & Konsolidierung 2025
Titelbild: Fachkonferenz Reporting & Konsolidierung 2025
Fachkonferenz Reporting & Konsolidierung 2025

Konsolidierungssysteme: Trends von KI bis ESG und Software-Auswahl

Auf der Fachkonferenz "Reporting & Konsolidierung" präsentierten führende Softwarehersteller  ihre aktuellen Konsolidierungssysteme. Von KI-Trends bis hin zu ESG-Berichterstattung wurden die neuesten Entwicklungen beleuchtet. Für interessierte Unternehmen stellte Thomas Schmidt außerdem den SAFE-Ansatz von Horváth vor: Er führt Unternehmen in den Schritten Specify, Access, Filter, Execute durch den Auswahlprozess neuer Konsolidierungssoftware. Dabei werden individuelle Anforderungen sowie zukünftige IT-Strategien berücksichtigt.
Controller Magazin 5/2025
Controller Magazin 5/2025
Controller Magazin Ausgabe 05/2.025

Migration auf S/4HANA: Es wird höchste Zeit!

Neben dem Alltagsgeschäft stehen derzeit viele Controlling-Bereiche vor oder in einem "Once-in-a-Lifetime"-Projekt: der Migration auf SAP S/4HANA. Die neue Ausgabe des Controller Magazins unterstützt dabei mit Praxisberichten, Anwender-Interviews und Umsetzungs-Leitfäden. Sie bieten den Controllerinnen und Controllern  wertvolle Impulse und Empfehlungen, um das Steuerungsmodell ihres Unternehmens fit für die Zukunft zu machen. Weitere Themen sind u.a. künstliche Intelligenz, agile Konzepte im Controlling sowie Unternehmensplanung zwischen Integration und Flexibilität.
IW 06 2016
IW 06 2016
Immobilienwirtschaft Ausgabe 06/2.016

Strategien für die Nachverdichtung

Es wird eng in den deutschen Großstädten. Immer mehr Menschen ziehen in die Metropolen und Universitätsstädte, immer knapper werden die Bauflächen. Mit der Verdichtung von Nachkriegssiedlungen, der Bebauung ehemaliger Gewerbe- und Militärflächen, der Schließung von Baulücken und dem Ausbau von Dachgeschossen versuchen die Kommunen, neuen Wohnraum zu schaffen. Doch diese Maßnahmen stoßen zunehmend an ihre Grenzen.
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