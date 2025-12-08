L'Immo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft

Ein digitales Ökosystem braucht offene Plattformen

News 08.12.2025 | 09:58 Uhr
Haufe Online Redaktion
Haufe Online Redaktion
L'Immo-Podcast: Digitales Ökosystem, offene Plattformen
Bild: Haufe Online Redaktion Constantin Köck, Co-Founder & Chief Technologie Officer von Planradar, zu Gast im L'Immo-Podcast

Die Digitalisierung der Immobiliensysteme sollte die Zusammenarbeit einfacher machen – zumindest, wenn die Schnittstellen zusammenpassen. Constantin Köck, CTO von Planradar, spricht im L'Immo-Podcast über das digitale Ökosystem und den notwendigen Mut zu wirklich offenen Plattformen.

Haben monolithische All-in-one-Systeme wirklich ausgedient? Ist ein digitales Ökosystem wirklich größer als das firmeneigene? Ist es offen für Zusammenarbeit auch mit Wettbewerbern in sogenannter Coopetition (Kofferwort für Cooperation und Competition)? Und was gibt es an technologischen Neuerungen, die eine solche Offenheit erst ermöglichen? Diese Fragen bespricht unser L'Immo-Duo der Woche. 

Constantin Köck ist Co-Founder und Chief Technology Officer von Planradar. Seit 13 Jahren digitalisiert das Unternehmen die Abläufe nationaler wie internationaler Bau- und Immobilienprojekte mit ihrer SaaS-Plattform für Dokumentation, Aufgabenmanagement und Kommunikation. Mittlerweile ist es in 16 Ländern mit eigenen Standorten vertreten. Die Software bringt alle am Lebenszyklus eines Gebäudes beteiligten Personen zusammen: von Bauunternehmern und Ingenieuren bis zu Immobilienverwaltern und Eigentümern. Mehr als 400 Mitarbeiter kümmern sich um Prozessdigitalisierung, Effizienzsteigerung und Transparenz für 120.000 Plattformnutzer.

L'Immo auf allen Plattformen

Der Podcast von Haufe.Immobilien erscheint regelmäßig – mit spannenden Menschen, Meinungen und Themen aus der Immobilienwirtschaft.

Damit Sie keine Folge verpassen, kündigen wir Neuerscheinungen immer auf unseren Online-Seiten, im Newsletter und in unseren Social-Media-Kanälen an.

Oder folgen Sie uns einfach gleich auf:

Haufe

Spotify

Youtube

Deezer

Google-Podcasts

Apple-Podcasts

Podigee

Schlagworte zum Thema:  Digitalisierung , ERP-Software , Immobilien-Software
Meistgelesene Beiträge
Neueste Beiträge
0 Kommentare
Das Eingabefeld enthält noch keinen Text oder nicht erlaubte Sonderzeichen. Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe, um den Kommentar veröffentlichen zu können.
Noch keine Kommentare - teilen Sie Ihre Sicht und starten Sie die Diskussion
Zum Haufe Shop
Zum Thema Entwicklung & Vermarktung
CoPilot RE - KI-Assistent für Immobilienverwalter: Starten Sie jetzt den Dialog
CopIlot RE

Lernen Sie die KI in Haufe VerwalterPraxis kennen. Anhand der rechtssicheren Fachinhalte beantwortet er Ihre Fragen zum Miet- und WE-Recht und sorgt so für effiziente Abläufe: Faktencheck, komplexe rechtliche Themen oder die Erstellung von Schreiben. Jetzt kennerlernen!
KI-Online-Konferenz  : Besser arbeiten mit KI – Wie Unternehmen Chancen nutzen und Risiken meiden. 
KI-Online-Konferenz

Wie können Unternehmen KI gewinnbringend einsetzen und gleichzeitig Risiken minimieren? Die Haufe Live: KI-Online-Konferenz am 29. Januar 2026, 09:00–13:00 Uhr liefert Ihnen klare Orientierung, praxisnahe Impulse und konkrete Handlungsansätze – von Strategie über Umsetzung bis Compliance und Führung.    
Haufe Shop: KI-Anwendungen für Immobilienmakler
KI-Anwendungen für Immobilienmakler

Es geht um die Einsatzmöglichkeiten von KI speziell für Maklerbüros - ob im CRM-System, bei der Texterstellung oder bei Bildern und Videos. Anhand von Beispielen gibt es Impulse zur Optimierung von Routineaufgaben und wertvolle Einblicke, um Arbeitsabläufe zu verbessern und Kosten zu senken. 
Bleiben Sie immer Up-to-date mit dem ImmobilienWirtschaft Newsletter - kostenlos und unverbindlich