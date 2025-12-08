L'Immo-Podcast: Digitales Ökosystem, offene Plattformen

Ein digitales Ökosystem braucht offene Plattformen
Haben monolithische All-in-one-Systeme wirklich ausgedient? Ist ein digitales Ökosystem wirklich größer als das firmeneigene? Ist es offen für Zusammenarbeit auch mit Wettbewerbern in sogenannter Coopetition (Kofferwort für Cooperation und Competition)? Und was gibt es an technologischen Neuerungen, die eine solche Offenheit erst ermöglichen? Diese Fragen bespricht unser L'Immo-Duo der Woche.
Constantin Köck ist Co-Founder und Chief Technology Officer von Planradar. Seit 13 Jahren digitalisiert das Unternehmen die Abläufe nationaler wie internationaler Bau- und Immobilienprojekte mit ihrer SaaS-Plattform für Dokumentation, Aufgabenmanagement und Kommunikation. Mittlerweile ist es in 16 Ländern mit eigenen Standorten vertreten. Die Software bringt alle am Lebenszyklus eines Gebäudes beteiligten Personen zusammen: von Bauunternehmern und Ingenieuren bis zu Immobilienverwaltern und Eigentümern. Mehr als 400 Mitarbeiter kümmern sich um Prozessdigitalisierung, Effizienzsteigerung und Transparenz für 120.000 Plattformnutzer.
