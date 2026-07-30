Effizienz in der Immobilienverwaltung steigern: Mit Haufe VerwalterPraxis

Arbeiten Sie in der Immobilienverwaltung rechtssicher. Nutzen Sie die smarten Tools von Haufe VerwalterPraxis. Kalkulieren Sie Fristen, Gebühren und Ihr Verwalterhonorar. Zudem begleitet Sie der smarte KI-Assistent CoPilot RE beim kurzen Faktencheck, Detailfragen zum Miet- und WE-Recht, neuen Gesetzen oder der gezielten Fachrecherche. Jetzt entdecken.

