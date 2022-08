Wohnimmobilien: Tatsächlich gezahlte Preise sinken kaum

Während die inserierten Kaufpreise für Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen zuletzt deutlich gesunken sind, gibt es bei den realen Preisen kaum Rückgänge, wie eine Analyse von Sprengnetter zeigt. Der Schock am Wohnimmobilien sei bestenfalls von kurzer Dauer.

Die Kaufpreise für Wohnimmobilien sind laut einer Studie des Immobilienbewerters Sprengnetter im zweiten Quartal 2022 gegenüber dem Vorquartal deutschlandweit unter dem Strich erstmals leicht gefallen – bei Einfamilienhäusern um 0,8 Prozent, im Teilmarkt Eigentumswohnungen um 1,3 Prozent. Zum Vergleich: Bei den Häusern bewegten sich die Preissteigerungen in den vorigen Quartalsvergleichen zwischen plus 2,2 Prozent bis plus 3,3 Prozent, bei den Wohnungen zwischen plus ein und plus 3,1 Prozent im Zeitraum Ende Juni 2021 bis Ende Juni 2022.

Deutlich stärker verloren in den vergangenen Monaten die Angebotspreise, wie Analysen zeigen, mit Rückgängen um bis zu 30 Prozent.

Prognose: "Schock" am Wohnimmobilienmarkt nicht von Dauer

Im direkten Vergleich zum Vorjahresquartal liegen die Kaufpreise im Teilmarkt Einfamilienhaus im zweiten Quartal 2022 immer noch 10,9 Prozent über dem Vorjahresquartal, bei den Eigentumswohnung sind es laut Sprengnetter 6,5 Prozent. "Von einem stellenweise propagierten Markteinbruch kann also keine Rede sein. Die auseinandergehenden Entwicklungen der Angebots- und der Kaufpreise zeigen vor dem Hintergrund der inhaltlich divergierenden Presseveröffentlichungen, wie wichtig es ist, bei der Analyse des Marktes die tatsächlich erzielten Preise zu kennen", erklärt Chief Operating Officer (COO) Christian Sauerborn.

Er gehe davon aus, dass der Schock, den der deutsche Wohnimmobilienmarkt erlitten habe, nicht lange anhalten werden. Der Markt werde sich bestenfalls in Teilen in Richtung günstigerer Objekte verlagern. "Doch selbst, wenn ein gewisser Prozentsatz der Käufer abspringt, wird die Nachfrage zwar nicht ungebremst, doch weiter vorhanden sein. Ob 25 oder fünf seriöse Käufer auf dasselbe Objekt warten, ist im Grunde irrelevant", so Sauerborn weiter.

In der Analyse hat Sprengnetter rund 1,4 Millionen Kaufobjekte betrachtet. Außerdem 320.000 Kaufpreise mit einer Transaktionssumme von rund 150 Milliarden Euro.





