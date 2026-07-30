Immobilienkauf

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Mehr Erfolg bei der Immobilienvermarktung

Erfolg ohne Barrieren: Mehr Reichweite für Immobilienprofis

Bei der Vermarktung von Immobilien ist die Sichtbarkeit des Inserates ein besonders entscheidender Faktor. Denn nur mit größtmöglicher Reichweite kann genug Aufmerksamkeit auf das angebotene Objekt gelenkt und die Nachfrage gesteigert werden. Genau dabei steht Kleinanzeigen gewerblichen Immobilienprofis zur Seite und unterstützt sie bei der optimalen Objektplatzierung.
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LG bezweifelt Logik der BGH-Rechtsprechung

Einige Instanzgerichte folgen dem BGH bei der fiktiven Schadensberechnung nicht

Zunehmend zeichnet sich ein Dissens zwischen den Gerichten über die fiktive Schadensberechnung ab. Laut Grundsatzentscheidung des BGH  vom 12.2.2021 kann der Immobilienkäufer bei Mängeln nach wie vor Schadensersatz für fiktiven Mängelbeseitigungskosten verlangen. Der Werkvertragssenat des BGH ist dagegen von der fiktiven Schadensberechnung abgerückt. Das OLG Frankfurt und das LG Darmstadt wenden sie jetzt auch im Kaufvertragsrecht nicht mehr an.
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