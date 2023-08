Umfrage: Nur jeder vierte Mieter will lieber Wohneigentum

Bild: Getty Images/Hero Images Auch wenn ein Umzug ansteht: Die meisten Mieter wohnen lieber zur Miete als im Wohneigentum (Symbolbild)

Seit Jahren steht die Förderung von Wohneigentum in Deutschland in der Kritik: Die Quote ist im Europavergleich sehr niedrig und soll höher werden. Nun kommt eine Umfrage zu dem Ergebnis: Drei von vier Mietern wollen gar nicht kaufen.