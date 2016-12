Eigentumswohnung

17.05.2016 | News immowelt.de

Wohneigentum: B-Städte mit Preisanstiegen von bis zu 35 Prozent

Bild: Dieter Schütz

Die Preise für Eigentumswohnungen in den 14 größten deutschen Städten steigen weiter, besonders in den B-Städten. Das zeigt das Kaufpreisbarometer des Immobilienportals immowelt.de. Demnach verteuerte sich Wohneigentum in Hannover im ersten Quartal 2016 gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal am deutlichsten mit 35 Prozent. Ein Rekordwert wurde in München ermittelt, wo der Quadratmeterpreis die 6.000-Euro-Marke überschritten hat.mehr