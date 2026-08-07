Eigentumswohnung

Verwalterpraxis-Gold-Produktabbildung
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Haufe Shop: Fachwissen Immobilienverwaltung

Haufe VerwalterPraxis Gold

Das komplette Fachwissen, praktische Arbeitshilfen sowie Infos zum Gebäudeenergiegesetz (GEG 2024) für eine erstklassige Immobilienverwaltung inkl. E-Training zum Zertifizierten Verwalter und 24 Online-Seminaren. Mit den Online-Seminaren können Sie zudem Ihrer Weiterbildungsverpflichtung nachkommen. Das Prüfungswissen für den Zertifizierten Verwalter ist für Sie auf den Punkt gebracht und wird durch ein umfangreiches E-Training begleitet. Zeitsparende Arbeitshilfen, z.B. zur Betriebskosten-/ Jahresabrechnung, Einladung und Protokoll für die Eigentümerversammlung sowie Beschlussvorlagen erleichtern Ihnen die Verwaltungsarbeit. 
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Haufe Shop: Wohnungseigentümer-Lexikon
Wohnungseigentümer Lexikon

Wohnungseigentümer lernen mit diesem Lexikon ihre Rechte und Pflichten kennen und erfahren, wie sie Haftungsrisiken vermeiden können. Das Buch bietet aktuelle Informationen zur neuesten Rechtsprechung und beschreibt die Auswirkungen auf die Praxis.
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