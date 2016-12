03.04.2014 | News BMF Kommentierung

Garagenmiete fließt künftig in 1.000 Euro-Grenze zur doppelten Haushaltsführung ein

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Mietet ein Arbeitnehmer an seinem Beschäftigungsort einen Pkw-Stellplatz oder eine Garage an, darf er die Mietzahlungen künftig nicht mehr unbegrenzt als Werbungskosten abziehen. Ab 2014 fließt der Aufwand in die 1.000 EUR-Grenze zur doppelten Haushaltsführung ein – und kann daher gekappt werden.mehr