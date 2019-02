Doppelter Haushalt: Garagenmiete Teil der 1.000 EUR-Grenze

Hinweis: Die Einrechnung in die 1.000 EUR-Grenze wird sich für Erwerbstätige nur dann nachteilig auswirken, wenn ihre übrigen Zweitwohnungskosten (z. B. Miete, Betriebskosten, Zweitwohnungssteuer, Rundfunkbeitrag) diese Grenze bereits erreicht haben. Dies wird in der Regel nur in besseren Wohnlagen von Großstädten oder bei außergewöhnlich großen Zweitwohnungen der Fall sein. In allen anderen Fällen, in denen die 1.000 EUR-Grenze ohnehin nicht erreicht wird, entfalten Stellplatz- und Garagenmieten somit auch künftig ihre steuermindernde Wirkung.