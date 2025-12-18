Aktionstag Kassen-Nachschau in Thüringen

Die Finanzverwaltung in Thüringen hat im Rahmen eines Aktionstags die ordnungsgemäße Kassenführung im Einzelhandel kontrolliert.

Am 15.12.2025 wurden in 103 Städten in Thüringen mit mehr als 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern, aber auch vereinzelt in kleineren Ortschaften, umfangreiche Kassen-Nachschauen durchgeführt. 286 Bedienstete aus der Betriebsprüfung, der Umsatzsteuersonderprüfung und der Steuerfahndung, die in größeren Städten wie Erfurt, Jena, Gera, Mühlhausen und Suhl, aber auch in kleinen Orten, wie Kranichfeld, Uder, Auma, Wünschendorf, Ebeleben und Langewiesen waren im Einsatz.

Kassenführung wurde geprüft

Nacheinander wurden alle angetroffenen Betriebe aufgesucht – unabhängig von Branche, Größe oder Person des Betriebsinhabers. Darunter befanden sich vereinzelt auch Marktstände auf den Weihnachtsmärkten. Es wurden 2.499 Kassen-Nachschauen durchgeführt. Dabei wurde insbesondere kontrolliert, ob elektronische Aufzeichnungssysteme ordnungsgemäß mit einer technischen Sicherheitseinrichtung (TSE) versehen sind. Bei Betrieben mit offener Ladenkasse lag der Fokus auf der Einhaltung der Aufzeichnungspflichten.

Wurden Mängel festgestellt, erhielten die Verantwortlichen eine Belehrung und Hinweise auf die gesetzlichen Vorgaben. Außerdem wurde eine Folge-Nachschau zur Überprüfung der Mängelbeseitigung angekündigt. Die bußgeldrechtlichen Konsequenzen möglicher Verstöße werden in gesonderten Verfahren geprüft.

Aktionstag soll jährlich stattfinden

Es gab bislang keine vergleichbare Maßnahme. Erstmals waren landesweit zeitgleich sämtliche mit Kassen-Nachschauen betrauten Bediensteten der Prüfdienste und der Steuerfahndung im Einsatz. Und das soll keine einmalige Aktion bleiben: Die Finanzverwaltung weist darauf hin, dass dies künftig jährlich durchgeführt werden soll, um die Prüfdichte in der Bargeldbranche deutlich zu erhöhen. Das jeweilige Thema beziehungsweise die fachliche Schwerpunktsetzung sollen dann je nach aktuellem Bedarf festgelegt werden.

Thüringer FinMin, Meldung v. 16.12.2025