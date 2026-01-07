BMF: Muster der Umsatzsteuererklärung 2026

Muster der Umsatzsteuererklärung 2026
Vordrucke zur Umsatzsteuererklärung 2026
Folgende Vordrucke wurden veröffentlicht:
- USt 2 A Umsatzsteuererklärung 2026
- Anlage UN zur Umsatzsteuererklärung 2026
- Anlage FV zur Umsatzsteuererklärung 2026
- USt 2 E Anleitung zur Umsatzsteuererklärung 2026
- USt 6 E Anleitung zur Anlage UN 2026
Inhalt des BMF-Schreibens
Das dazugehörge BMF-Schreiben gibt u.a. Hinweise zu Änderungen in folgenden Bereichen:
- Übergangsregelung in § 27 Abs. 40a UStG für bis zum 1.1.2026 nach § 4 Nr. 4a UStG eingelagerte und nach dem 31.12.2025 ausgelagerte Gegenstände,
- Durchschnittssatz für Land- und Forstwirte,
- im Ausland ansässige Unternehmer,
- Erbringung von Reiseleistungen,
- Anwendung der Differenzbesteuerung,
- erster Abnehmer im Rahmen eines Dreiecksgeschäfts.
BMF, Schreiben v. 29.12.2025, III C 3 - S 7344/00040/008/034
-
