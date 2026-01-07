BMF

News 07.01.2026
BMF: Muster der Umsatzsteuererklärung 2026
Das BMF hat die Vordruckmuster zur Umsatzsteuererklärung für das Kalenderjahr 2026 veröffentlicht.

Vordrucke zur Umsatzsteuererklärung 2026

Folgende Vordrucke wurden veröffentlicht:

  • USt 2 A Umsatzsteuererklärung 2026
  • Anlage UN zur Umsatzsteuererklärung 2026
  • Anlage FV zur Umsatzsteuererklärung 2026
  • USt 2 E Anleitung zur Umsatzsteuererklärung 2026
  • USt 6 E Anleitung zur Anlage UN 2026

Inhalt des BMF-Schreibens

Das dazugehörge BMF-Schreiben gibt u.a. Hinweise zu Änderungen in folgenden Bereichen:

  • Übergangsregelung in § 27 Abs. 40a UStG für bis zum 1.1.2026 nach § 4 Nr. 4a UStG eingelagerte und nach dem 31.12.2025 ausgelagerte Gegenstände,
  •  Durchschnittssatz für Land- und Forstwirte,
  • im Ausland ansässige Unternehmer,
  • Erbringung von Reiseleistungen,
  • Anwendung der Differenzbesteuerung,
  • erster Abnehmer im Rahmen eines Dreiecksgeschäfts.

BMF, Schreiben v. 29.12.2025, III C 3 - S 7344/00040/008/034

