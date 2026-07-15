Umsatzsteuererklärung

USt 2025 2026
USt 2025 2026
Jahreswechsel 2025/2026 (4. Aktualisierung)

Umsatzsteuer 2026: Wichtige Änderungen im Überblick

Obwohl es zum Jahreswechsel 2025/2026 nur wenige gesetzliche Änderungen im Umsatzsteuerrecht gibt, ist in der Praxis aufgrund der im Jahr 2025 in Kraft getretenen und bereits früher für 2026 beschlossenen Änderungen einiges zu beachten. Wir geben einen kompakten Überblick über wichtige Neuerungen aus Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltung im Jahr 2025 sowie einen Ausblick auf neue Regelungen für 2026.
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