14.03.2016 | News Überlange Verfahrensdauer

BFH zur Entschädigung wegen fehlender Förderung des Verfahrens durch das Gericht

Bild: Corbis

Regt das Finanzgericht das Ruhen eines Verfahrens nicht an, während die Beteiligten nicht wissen, was einem Fortgang des Verfahrens und der Gewährung des Rechtsschutzes entgegensteht, hat es das Verfahren nicht gefördert. Es kommt deshalb eine Entschädigung in Betracht.mehr