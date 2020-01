Aussetzung der Vollziehung bei einem Schenkungsteuerbescheid

Rechtsprechung: Kernbrennstoffsteuer: Kein vorläufiger Rechtsschutz (BFH)

Die Aussetzung der Vollziehung eines Steuerbescheids, der mit Zweifeln an der Verfassungsmäßigkeit der Kernbrennstoffsteuer begründet wird, ist abzulehnen, wenn das öffentliche Interesse am Vollzug des Gesetzes höher zu bewerten ist, als das Interesse des Antragstellers an der Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes. Weiter