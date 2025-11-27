BFH: Alle am 27.11.2025 veröffentlichten Entscheidungen

Alle am 27.11.2025 veröffentlichten Entscheidungen
Kompakt und aktuell: Sie finden hier einen Überblick der am Donnerstag vom Bundesfinanzhof veröffentlichten sog. V-Entscheidungen. Am folgenden Montag finden Sie hier Verlinkungen auf die Kurzkommentierungen zu den wichtigsten Entscheidungen. Entscheidungsdatum und Aktenzeichen sind mit den Volltexten auf der Homepage des Bundesfinanzhofs verlinkt.
Thema
Entscheidung
Datum und Az.
Veräußerungskosten im Sinne von § 17 Abs. 2 EStG
Steuerberatungskosten, die für die Ermittlung des Gewinns aus der Veräußerung einer Kapitalgesellschaftsbeteiligung im Zusammenhang mit der Erstellung der Steuererklärung anfallen, stellen keine Veräußerungskosten im Sinne von § 17 Abs. 2 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes dar.
Werterhöhung von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft
Erhält ein Gesellschafter einer GmbH von einem Dritten eine Zuwendung, die er auflagegemäß in das Vermögen der GmbH einzuzahlen hat, um dieser den Erwerb eines Grundstücks zu ermöglichen, liegt schenkungsteuerrechtlich eine Leistung des Dritten an die GmbH vor, die zu einer steuerbaren Werterhöhung der Anteile des Gesellschafters im Sinne des § 7 Abs. 8 Satz 1 ErbStG führen kann.
Einheitlicher Erwerbsgegenstand: Grundstückserwerb durch eine zur Veräußererseite gehörende Person
Beim Erwerb eines noch zu bebauenden Grundstücks sind die Bauerrichtungskosten nicht in die Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer einzubeziehen, wenn das Grundstück von einer zur Veräußererseite gehörenden Person mit bestimmendem Einfluss auf das "Ob" und "Wie" der Bebauung erworben wird. Das gilt auch dann, wenn das Grundstück von einer Gesellschaft erworben wird, die von dieser Person beherrscht wird.
Zur Umsatzsteuerbefreiung von Krankenhausbehandlungsleistungen eines nicht zugelassenen privaten Krankenhauses
Der Unternehmer, der ein nicht nach § 108 SGB V zugelassenes privates Krankenhaus betreibt, kann sich jedenfalls bis zum 31.12.2019 hinsichtlich der von ihm erbrachten Krankenhausleistungen unmittelbar auf die MwStSystRL berufen. Die Krankenhausleistungen eines nicht nach § 108 SGB V zugelassenen privaten Krankenhauses sind jedoch nicht nach Art. 132 Abs. 1 Buchst. b MwStSystRL umsatzsteuerfrei, wenn sie nicht unter Bedingungen erbracht werden, die mit den Bedingungen für zugelassene Krankenhäuser in sozialer Hinsicht vergleichbar sind, das heißt wenn das private Krankenhaus nicht die Gewähr für eine leistungsfähige und wirtschaftliche Krankenhausbehandlung wie zugelassene Krankenhäuser bietet.
Alle am 20.11.2025 veröffentlichten Entscheidungen des BFH mit Kurzkommentierungen
-
Verkündungstermine des BFH zur Grundsteuer
572
-
Sonderausgabenabzug für einbehaltene Kirchensteuer auf Kapitalerträge aus anderen Einkunftsarten
399
-
Antrag auf Aufteilung der Steuerschuld nach § 268 AO ist unwiderruflich
370
-
Abschreibung für eine Produktionshalle
341
-
Vermietung an den Partner in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft
336
-
Korrektur des IAB-Abzugs nach § 7g Abs. 3 EStG
278
-
Teil 1 - Grundsätze
235
-
Anschrift in Rechnungen
234
-
Nachweis der betrieblichen Nutzung eines Pkw nach § 7g EStG
220
-
Berechnung der Zehn-Jahres-Frist bei sanierungsrechtlicher Genehmigung
215
-
Alle am 27.11.2025 veröffentlichten Entscheidungen
27.11.2025
-
Aufteilung eines Gesamtkaufpreises für eine denkmalgeschützte Immobilie
24.11.2025
-
Nutzungspflicht des beSt vor Zugang des Registrierungsbriefs
24.11.2025
-
Pflicht zur elektronischen Kommunikation auch bei Klageanbringung beim Finanzamt
24.11.2025
-
Alle am 20.11.2025 veröffentlichten Entscheidungen
20.11.2025
-
Spendenabzug für Mietzahlungen an Alleingesellschafter
19.11.2025
-
Verdeckte Gewinnausschüttung durch Anteilsübertragung
19.11.2025
-
Formeller Buchführungsmangel bei fehlendem Ausweis von Stornobuchungen
17.11.2025
-
Entkräftung der Bekanntgabevermutung bei strukturellem Zustellungsdefizit
17.11.2025
-
Sanierungsertrag im Sonderbetriebsvermögen
17.11.2025