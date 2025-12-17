Abgeltungszahlungen für den Urlaubsanspruch
Das FG Münster hat entschieden: Erhält ein Arbeitnehmer von seinem Arbeitgeber bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses eine Abgeltungszahlung für den Urlaubsanspruch mehrerer Jahre, handelt es sich dabei um außerordentliche Einkünfte gem. § 34 Abs. 2 Nr. 4 EStG. Diese sind nach § 34 Abs. 1 EStG begünstigt zu besteuern.
Abgeltung für Urlaubsansprüche
Worum ging es in dem Fall? Das Arbeitsverhältnis der Klägerin wurde beendet. Nach einem Vergleich vor dem Landesarbeitsgericht stand ihr noch ein Anspruch auf Abgeltung des bis zum Beendigungszeitpunkts noch zustehenden Erholungsurlaubs für die Jahre 2018, 2019 und 2020 zu. Außerdem erhielt die Klägerin eine Abfindung für den Verlust ihres Arbeitsplatzes. Die Klägerin begehrte für beide Zahlungen die begünstigte Besteuerung nach § 34 Abs. 1 EStG im Streitjahr 2020.
Außerordentliche Einkünfte
Das Finanzamt lehnte dies für die gezahlte Urlaubsabgeltung ab, denn mangels Schadens läge weder eine Entschädigung im Sinne von §§ 34 Abs. 2 Nr. 2 EStG i.V.m. 24 Nr. 1 Buchst. a EStG noch eine Vergütung für eine mehrjährige Tätigkeit im Sinne von § 34 Abs. 2 Nr. 4 EStG vor. Das Finanzamt war der Ansicht, der Urlaubsanspruch sei jeweils in den Vorjahren separat entstanden und lediglich im Veranlagungszeitraum ausgezahlt worden. Doch das FG Münster entschied zugunsten der Klägerin und stellte klar, dass die Abgeltungszahlung für den Urlaubsanspruch außerordentliche Einkünfte i. S. von § 34 Abs. 2 Nr. 4 EStG darstellen, die gemäß § 34 Abs. 1 EStG begünstigt zu besteuern seien.
FG Münster, Urteil v. 13.11.2025, 12 K 1853/23 E, veröffentlicht mit dem Novemeber-Newsletter des FG Münster
-
Antrag auf Aufteilung der Steuerschuld nach § 268 AO ist unwiderruflich
405
-
Abschreibung für eine Produktionshalle
384
-
Sonderausgabenabzug für einbehaltene Kirchensteuer auf Kapitalerträge aus anderen Einkunftsarten
365
-
Vorsteuerabzug bei Betriebsveranstaltungen
327
-
Vermietung an den Partner in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft
277
-
Anschrift in Rechnungen
264
-
Teil 1 - Grundsätze
234
-
Korrektur des IAB-Abzugs nach § 7g Abs. 3 EStG
232
-
Berechnung der Zehn-Jahres-Frist bei sanierungsrechtlicher Genehmigung
216
-
Nachweis der betrieblichen Nutzung eines Pkw nach § 7g EStG
203
-
Abgeltungszahlungen für den Urlaubsanspruch
17.12.2025
-
Anwendungsbereich des § 64 EStG
17.12.2025
-
Betrieblich genutzte Räume eines freiberuflichen Musikers
17.12.2025
-
Anwendung des § 50i Abs. 1 EStG auf Besitz-Personengesellschaften in Schenkungsfällen
15.12.2025
-
Verlustabzugssperre zur Verhinderung einer doppelten Nutzung von Organschaftsverlusten
15.12.2025
-
Entfallen der Steuervergünstigung nach § 5 Abs. 2 GrEStG infolge eines Insolvenzplans
15.12.2025
-
Verlängerte Nachbehaltensfrist des § 6 Abs. 3 Satz 2 GrEStG n.F.
12.12.2025
-
Besonderes Aussetzungsinteresse bei AdV-Anträgen zur Grundsteuer
12.12.2025
-
Mülheim durfte Grundsteuer-Hebesatz auf 890 % erhöhen
12.12.2025
-
Keine Schenkungsteuerbefreiung von Zuwendungen an eine Landesstiftung
11.12.2025