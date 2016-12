Urlaubsabgeltung

21.06.2012 | News Bundesarbeitsgericht

Fristenregelung bei Bezahlung von Urlaub wird gekippt

Arbeitnehmer sind nach einer Kündigung nicht mehr an enge Fristen gebunden, wenn sie die Bezahlung offener Urlaubsansprüche verlangen. Das Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt änderte am 19.6. in dieser Frage seine bisherige Rechtsprechung.mehr