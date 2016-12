07.07.2016 | News Sozialversicherung

Honorarkraft an städtischer Musikschule ist sozialversicherungspflichtig

Das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen hat entschieden, dass eine Honorarkraft an der städtischen Musikschule Ahaus so sehr in die Abläufe eingebunden war, dass sie sozialversicherungspflichtig war. Das Urteil hat Signalwirkung für vergleichbare Fälle.mehr