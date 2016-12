28.11.2014 | News Kurzarbeit

Sonderregeln zum Kurzarbeitergeld erneut verlängert

Bild: Bundesagentur für Arbeit / www.arbeitsagentur.de

Was sich in den vergangenen Jahren bewährt hat, gilt nun auch für 2015: Die Bundesregierung hat die Bezugsdauer für das Kurzarbeitergeld erneut von sechs auf zwölf Monate verlängert. Eine entsprechende Verordnung ist nun in Kraft getreten.mehr