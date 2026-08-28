Energie

Bankgebäude grün Sustainable Finance
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Sustainable Finance

PCAF-Standard: Wie die Finanzwelt die Dekarbonisierung der Wirtschaft ermöglicht

Geopolitische Konflikte, lahmende Weltkonjunktur – und nun auch noch ein Zollstreit mit den USA: Der Druck auf die europäische Wirtschaft ist immens. Daher begrüßen viele Firmen die angekündigte Entlastung im Rahmen der Omnibus-Initiative. Der Finanzsektor hingegen bleibt in der Reportingpflicht. Wie der Wirtschaftsstandort Europa diese Diskrepanz zum Gelingen der Energiewende umwandeln kann, weiß Holger Wußler. Der Partner im Bereich Financial Services bei KPMG sieht dabei zudem individuelle Vorteile für Unternehmen.
Wärmepumpe Einfamilienhaus modern
Wärmepumpe Einfamilienhaus modern
Reduzierung der Netzentgelte

Die Vereinbarung über die Steuerung von Verbrauchseinrichtungen gemäß § 14 EnWG

In Zeiten von steigenden Strompreisen stellt sich für Letztverbraucher die Frage, ob und wie sie ihre Stromkosten senken können. Mit § 14a EnWG steht insbesondere für Immobilienbesitzer ein Instrument zur Verfügung, Netzentgelte, die einen wesentlichen Bestandteil des Strompreises darstellen, mittels Vereinbarungen über die Steuerung von Verbrauchseinrichtungen zu reduzieren.
DW Die Wohnungswirtschaft 11/2024
DW Die Wohnungswirtschaft 11/2024
Die Wohnungswirtschaft Ausgabe 11/2.024

Energie- und Wärmewende

Die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft spielt für das Erreichen der Klimaziele eine entscheidende Rolle. Doch welche Energie- und Wärmeversorgungslösungen sind wie umsetzbar? Welche Optionen gibt es auch mit Blick auf E-Mobilität oder Mieterstrom? Welche Lösungen sind für Wohnungsunternehmen attraktiv und für Mieter bezahlbar? Wir zeigen Optionen, Wege und Beispiele aus der Praxis.
Immobilienwirtschaft 5/2024
Immobilienwirtschaft 5/2024
Immobilienwirtschaft Ausgabe 05/2.024

Kostenfalle Energiewende

Baugenehmigungen brechen ein, Bauherren und Projektentwickler klagen über hohe Baukosten und strenge Vorschriften. Am Markt ist eine deutliche Unzufriedenheit zu spüren. Dabei müssten Immobilien so gebaut werden, dass sie für Entwickler und Bauherren rentabel sind. Mieter und Nutzer müssen sie wirtschaftlich betreiben können. Doch wie kann das gelingen? Die richtigen Stellschrauben für eine bezahlbare Energiewende.
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Zum Thema Energie
Haufe Shop: Energiewende in Kommunen
Energiewende in Kommunen

Die Energiewende ist keine Option, sondern eine kommunale Pflichtaufgabe. Das Buch bietet einen Überblick über das Thema Wärmeplanung – von zukünftigen Energiequellen und finanziellen Aspekten bis hin zur Einbindung der Bürger und konkreten Berechnungen. Mit Beispielen gelungener Projekte.

Vernetzte Zukunftstechnologien des Wohnens: Smart Homes
Smart Homes

Das Buch bietet Einblick in die technischen Aspekte von Smart-Home-Systemen und deren Integration in neue und bestehende Wohnstrukturen. Zudem informiert es über die Datenschutzproblematik und ethische Aspekte.

Fachbeiträge & Kommentare
Dötsch/Pung/Möhlenbrock (D/... / 6 Ermittlung der 10 %- bzw 30 %-Grenze im Sinne des § 5 Abs 1 Nr 10 Satz 2 bis 4 KStG
Kommentar
Verbindungsstellen / 2.4 Unfallversicherung
Lexikonbeitrag
Kapitalvermögen: Werbungsko... / 2 Typische Aufwendungen im Zusammenhang mit Kapitaleinkünften­
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Photovoltaikanlagen / 11 Energie- und Klimabilanz
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Photovoltaikanlagen / 9.3 Erneuerbare-Energien-Gesetz
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