Maßnahmen zum Energiesparen im öffentlichen Dienst in Kraft

Bild: Image Source/Corbis Bis 28. Februar darf in öffentlichen Räumen bis höchstens 19 Grad geheizt werden.

In Büros des öffentlichen Dienstes darf in diesem Winter bis höchstens 19 Grad geheizt werden. Diese und weitere Maßnahmen sieht die „Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung durch kurzfristig wirksame Maßnahmen“ vor, die heute in Kraft tritt.