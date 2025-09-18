Haufe Online Redaktion
Pflegekräfte sollen mehr Kompetenzen bekommen
Bild: Getty Images Mehr Eigenverantwortung und Bürokratieabbau sollen den Pflegeberuf attraktiver machen.

Pflegekräfte sollen künftig mehr Eigenverantwortung übernehmen und von bürokratischen Aufgaben entlastet werden. Ein neuer Gesetzentwurf der Bundesregierung sieht vor, dass qualifizierte Pflegefachpersonen eigenständig Tätigkeiten wie Wundversorgung oder Diabetes-Management durchführen dürfen.

Um dem Fachkräftemangel in der Pflege entgegenzuwirken, plant die Bundesregierung umfassende Änderungen. Ziel ist es, den Beruf attraktiver zu gestalten und die Kompetenzen von Pflegefachpersonen deutlich auszuweiten. Ein entsprechender Gesetzentwurf wurde kürzlich im Bundestag vorgestellt.

Neue Befugnisse für Pflegefachkräfte

 Pflegekräfte sollen künftig eigenverantwortlich Aufgaben übernehmen dürfen, die bisher ausschließlich Ärztinnen und Ärzten vorbehalten waren. Dazu zählen beispielsweise das Versorgen chronischer Wunden oder das Management bei Diabetes und Demenz. Grundlage hierfür soll ein sogenanntes „Muster-Scope of Practice“ sein, das detailliert beschreibt, welche Tätigkeiten von qualifizierten Pflegekräften übernommen werden können.

Die geplanten Änderungen umfassen auch eine Anpassung des Pflegeberufegesetzes, sodass klar geregelt wird, dass Pflegefachpersonen Heilkunde ausüben dürfen – je nach Qualifikation sowohl beruflich als auch hochschulisch erworben. Ergänzend dazu sollen bundesweit einheitliche Weiterbildungen eingeführt werden.

Entlastung durch Bürokratieabbau

Daneben sollen Pflegekräfte von "vermeidbarer Bürokratie" entlastet werden, sagte Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU). Dazu soll unter anderem der Umfang von Dokumentationen für Qualitätsprüfungen auf ein notwendiges Maß begrenzt werden. "Jede Minute, die sich eine Pflegekraft nicht mit Formularen beschäftigt, ist eine gewonnene Minute für die pflegebedürftigen Menschen", sagte die Ministerin.

Herausforderungen durch den demografischen Wandel

Der Bedarf an qualifiziertem Personal steigt stark an: Während 2023 rund 5,6 Millionen Menschen pflegebedürftig waren, prognostizieren Statistiken bis 2055 einen Anstieg auf bis zu 8,2 Millionen Fälle. Parallel dazu rechnet das Bundesinstitut für Berufsbildung mit einem zusätzlichen Bedarf von 150.000 Pflegekräften bis zum Jahr 2040. 

Pressemitteilung des Deutschen Bundestages vom 9.9.2025, dpa
