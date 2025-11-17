TV-L Tarifrunde 2026 aktueller Stand

Die TV-L-Tarifrunde hat begonnen: Nach einer Befragung der Beschäftigten haben die Gewerkschaften ihre Forderungen vorgelegt. Einen Überblick über die Forderungen und den Zeitplan der Tarifverhandlungen finden Sie hier.

Die Mitglieder der ver.di-Bundestarifkommission öffentlicher Dienst (BTK öD) haben die Forderungen der Gewerkschaften in der TV-L-Tarifrunde auf ihrer Sitzung am 17. November 2025 beschlossen und veröffentlicht.

TV-L Tarifrunde: Forderungen der Gewerkschaften im Überblick

Das sind die wichtigsten Forderungen der Gewerkschaften im Überblick:

Das Entgelt der Beschäftigten soll um 7 Prozent im Monat steigen, mindestens aber um 300 EUR zusätzlich.

im Monat steigen, mindestens aber um zusätzlich. Für Nachwuchskräfte sollen das Gehalt um 200 EUR pro Monat steigen, zudem wird ihre unbefristete Übernahme nach erfolgreicher Ausbildung gefordert.

pro Monat steigen, zudem wird ihre unbefristete Übernahme nach erfolgreicher Ausbildung gefordert. Alle Zeitzuschläge sollen um 20 Prozentpunkte steigen.

sollen um 20 Prozentpunkte steigen. Die Laufzeit der Tarifeinigung soll 12 Monate betragen.

Ver.di: „Der öffentliche Dienst muss attraktiv bleiben“

Nach Angaben der Gewerkschaft ver.di ist Grundlage der Forderungen eine breite Forderungsdiskussion, an der sich in den vergangenen Monaten rund 68.000 Beschäftigte beteiligt haben. Anschließend wurden die Ergebnisse in den ver.di-Landesbezirken ausgewertet und der BTK öD präsentiert. Der ver.di-Vorsitzende Frank Werneke erläutert: „Die Beschäftigten wollen ein klares Signal der Arbeitgeber, dass ihre Leistungen künftig besser honoriert werden – sie erwarten Anerkennung und Respekt für ihr Engagement. Der öffentliche Dienst muss attraktiv bleiben, um mit hoch qualifizierten und motivierten Menschen die anstehenden Herausforderungen zu meistern. Dafür braucht es eine angemessene Entgelterhöhung und gute Arbeitsbedingungen.“

Werneke betonte außerdem, dass höhere Steuereinnahmen, gerade nach der jüngsten Steuerschätzung, die finanziellen Spielräume insbesondere der Länder erweitert hätten. „Das muss sich auch bei den Gehältern zeigen, denn der öffentliche Dienst steht im Wettbewerb um die besten Fachkräfte – bei zugleich mehreren Hunderttausend unbesetzten Stellen.“ Daher sei eine Erhöhung deutlich oberhalb der Inflation notwendig.

Orientierung an der TVöD-Tarifrunde 2025

Zudem gehe es darum, den Anschluss an den Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen vom Frühjahr 2025 zu halten. „Dass die Gehälter im öffentlichen Dienst nicht auseinanderdriften, ist schlicht eine Frage der Gerechtigkeit“, erklärte Werneke. Das gelte auch für die Angleichung der Arbeitsbedingungen in Ost und West, insbesondere beim Kündigungsschutz und den Arbeitszeiten in Uni-Kliniken, die Beschäftigte in den ostdeutschen Bundesländern immer noch benachteiligten.

Wie geht es weiter?

Die Gewerkschaft ver.di führt die TV-L-Tarifrunde als Verhandlungsführerin auch für die DGB-Gewerkschaften GdP, GEW und IG BAU. Vertreterin der Arbeitgeberseite ist die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL). Die Tarifverhandlungen beginnen am 2. Dezember 2025 und werden am 15./16. Januar 2026 sowie am 11./12. Februar 2026 fortgesetzt.

Welche Beschäftigten sind von der TV-L Tarifrunde betroffen?

Von den Verhandlungen der Gewerkschaften mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) sind direkt ca. 1,2 Millionen Tarifbeschäftigte der Bundesländer (außer Hessen) betroffen und indirekt zudem ca. 1,4 Millionen Beamtinnen und Beamte der entsprechenden Länder und Kommunen sowie rund eine Million Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger.

ver.di Pressemitteilung vom 17.11.2025