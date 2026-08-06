Öffentlicher Dienst

Akte_Register_Ablage_DSC6556
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Digitale Personalakte

Personalakten im öffentlichen Dienst

Beim Anlegen und Führen von Personalakten müssen im öffentlichen Dienst arbeits- und datenschutzrechtliche Vorgaben beachtet werden. Das gilt unabhängig davon, ob sie digital oder in Papierform geführt werden. Dieser Überblick zeigt, wie eine Personalakte aufgebaut ist, welche Inhalte hineingehören und welche Inhalte nicht aufgenommen werden dürfen. Die speziellen Anforderungen an eine elektronische Personalakte werden erläutert. 
Smiling senior businesswoman in glasses conversing with a colleag
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Employer Branding

Warum Employer Branding gerade in der Krise entscheidend ist

Kriselt die Wirtschaft, gilt der öffentliche Dienst als sicherer Hafen. Doch geht es den Unternehmen schlecht, fehlt es auch an Einnahmen in die öffentlichen Kassen. Die aktuelle Haushaltslage zwingt viele Kommunen, Behörden und Eigenbetriebe zu Einsparungen. Wer jetzt denkt, dass das Thema Employer Branding pausieren kann, begeht einen fatalen Fehler. 3 Argumente, warum sich gerade in der Krise der wahre Wert einer starken Arbeitgebermarke zeigt.
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Digitalisierung der Verwaltung

„ThemenRadar 2026“: Meinungen so ambivalent wie die Verwaltungsdigitalisierung selbst

Eine Anfang März 2026 veröffentlichte Umfrage des Fraunhofer FOKUS-Instituts und des „Behörden Spiegels“ unter Beschäftigten der öffentlichen Verwaltung zeigt: In den Behörden werden Digitalthemen immer wichtiger – allen voran Cybersicherheit und Künstliche Intelligenz. Die Ergebnisse des „ThemenRadar 2026“ zeichnen insgesamt ein differenziertes und teilweise sogar ambivalentes Bild – korrespondierend zu den sehr unterschiedlichen Trends und Entwicklungen, welche die Verwaltungsmodernisierung bis heute prägen.
Businessfrau am Arbeitsplatz in einem HighTech Büro
Businessfrau am Arbeitsplatz in einem HighTech Büro
Digitalisierung der Verwaltung

Umfrage in Behörden: Digitalisierung geht eher langsamer als schneller voran

75 Prozent der Mitarbeitenden im öffentlichen Dienst halten eine vollständig digitalisierte Verwaltung bis 2030 für unrealistisch. Das zeigt eine aktuelle Studie im Auftrag des Softwareunternehmens d.velop, bei der über 500 Mitarbeitende in Städten, Kommunen, Bundesbehörden und Hochschulen befragt wurden. Es mangele vor allem an durchgängigen Systemen, einheitlichen Standards und vernünftiger Software-Ausstattung.
Baustelle Bauarbeiter Kran Mehrfamilienhaus
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Vergaberecht

„Schweizer Modell“ und „Beschleunigungsgesetz“: Viel Neues im Vergaberecht

Nordrhein-Westfalen gewährt den Kommunen mehr Freiheit bei Ausschreibungen und hebt daher ab 2026 die Wertgrenzen für kommunale Vergabeverfahren für Bauprojekte, Lieferungen und Dienstleistungen auf, was von der Wirtschaft überwiegend positiv bewertet wird. Die geplanten Reformen der Bundesregierung zum Vergaberecht stoßen dagegen auf heftigen Widerstand der mittelständischen Bauwirtschaft und des Handwerks.
We want you
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Recruiting im öffentlichen Dienst

Der perfekte Stellentitel in der Stellenausschreibung

Der Stellentitel ist das Aushängeschild jeder Stellenausschreibung – und oft der erste Stolperstein. Er ist das erste, aber oft auch das letzte, was potenzielle Bewerber lesen, bevor sie schnell weiterscrollen. Gerade im öffentlichen Dienst, wo Ausschreibungen durch formale Sprache geprägt sind, macht ein präziser und ansprechender Titel den entscheidenden Unterschied – sowohl für die Reichweite als auch für die Wahrnehmung der Arbeitgebermarke.
lächelnder bärtiger Mann mit Brille
lächelnder bärtiger Mann mit Brille
Employer Branding

Lieber ehrlich schlecht als gelogen gut: Das bessere Employer Branding

Employer Branding bleibt – auch in wirtschaftlich angespannten Zeiten – ein zentrales Thema in Personalabteilungen. Nicht nur im öffentlichen Dienst ist der Fachkräftemangel unverändert hoch. Auch das Absinken des Erwerbspersonenpotenzials trifft öffentlichen Dienst und Wirtschaft gleichermaßen. Die Folge: Immer mehr Arbeitgeber versuchen, mit einer möglichst perfekten Arbeitgebermarke Talente zu gewinnen. Doch genau dieser Perfektionismus ist der falsche Weg.
Kollegen schreibt mit Stift auf dem Tablet
Kollegen schreibt mit Stift auf dem Tablet
Internationaler Tag des öffentlichen Dienstes

Kommunale Fachkräfte als Motor für Nachhaltigkeit und Digitalisierung der Verwaltung

International ist der 23. Juni der “United Nations Public Service Day”. Dieser wurde 2003 von den Vereinten Nationen ins Leben gerufen, um die Arbeit der Menschen zu honorieren, die im öffentlichen Dienst arbeiten. In diesem Jahr heben die Arbeitgeber die Bedeutung der Beschäftigten für eine nachhaltige Entwicklung und die Digitalisierung hervor. Die Gewerkschaften fordern eine Personaloffensive für den öffentlichen Dienst.
Schrank voller Hängeregister-Ordner
Schrank voller Hängeregister-Ordner
Modernisierung der Verwaltung

Bürokratieabbau – wie er wirklich funktionieren kann

Bürokratieabbau als dringende Forderung der Wirtschaft, Thema von Forschung, Beiräten und Initiativen sowie Zielsetzung der neuen Bundesregierung. Das Thema ist hoch aktuell. Schon wieder und immer noch. Denn Bürokratieabbau ist alles andere als neu. Tatsächlich ist bisher erstaunlich wenig passiert. Zeit nach Gründen zu suchen und aufzuzeigen, wie Bürokratieabbau dieses Mal tatsächlich funktionieren kann.
Grundgesetz
Grundgesetz
Extremismus

Verfassungsfeinde im öffentlichen Dienst – Was können öffentliche Arbeitgeber tun?

Extremismus und Verfassungsfeindlichkeit sind sehr präsent in diesen Zeiten. Rechtsextremismus führt die Thematik an. Aber auch Verschwörungstheoretiker, Reichsbürger, Coronaleugner, Islamisten, Linksradikale und drastisch vorgehende Klimaschutzverfechter füllen die Nachrichten. Was die Bevölkerung umtreibt, spiegelt sich naturgemäß auch im Arbeits- oder Dienstverhältnis wider. Wie ist damit umzugehen?
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Haufe Shop: Onboarding im öffentlichen Dienst
Onboarding im öffentlichen Dienst

Im öffentlichen Dienst ist der Fachkräftemangel längst Realität. Wie gelingt es, neue Mitarbeitende erfolgreich zu integrieren? Petra Henning bietet einen praktischen Leitfaden für die Einarbeitung und das Teambuilding. Dabei geht sie gezielt auf die Besonderheiten des öffentlichen Dienstes ein.
Sicher agieren: Schnelleinstieg in das Vergaberecht
Schnelleinstieg in das Vergaberecht

Bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen müssen Transparenz und der wirtschaftliche Umgang der zur Verfügung stehenden Mittel gewährleistet sein. Dieses Buch zeigt Ihnen, wie Sie die Regelungen des Vergaberechts sicher und effizient umsetzen.
Haufe Shop: Die neue Entgeltordnung nach TVöD
Die neue Entgeltordnung TVöD

Seit 01.01.2017 gilt eine neue Entgeltordnung für kommunale Beschäftigte. Das Buch gibt Ihnen einen Überblick über alle Änderungen und das neue Eingruppierungsrecht.
Fachbeiträge & Kommentare
ZAP 7/2026, Aktuelle Entwic... / 1. Gewichtung der Einzelmerkmale einer dienstlichen Beurteilung
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Bildungsurlaub Baden-Württe... / 1 Grundsätze (§ 1 BzG BW)
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Bildungsurlaub Hessen / 1 Grundsätze (§ 1 HBUG)
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Träger der Jugendhilfe / 1.2 Öffentliche Träger
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