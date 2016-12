Tarifverhandlung

21.04.2016 | News Tarifrunde 2016

Warnstreiks im öffentlichen Dienst werden fortgesetzt

Bild: BVG/Lambert

Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst werden auch am Donnerstag in zahlreichen Bundesländern fortgesetzt. Die nächste und letzte vereinbarte Verhandlungsrunde soll am 28. April in Potsdam beginnen.mehr