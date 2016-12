27.07.2016 | News Schadenersatz

Gewerkschaft haftet für rechtswidrigen Lotsen-Streik

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Möchte eine Gewerkschaft per Streik Forderungen durchsetzen, die der Friedenspflicht unterliegen, so ist der gesamte Arbeitskampf rechtswidrig. Das entschied nun das BAG für eine vermeintliche Streik-Nebenforderung. Eine mögliche Folge: Haftung und Schadenersatz in Millionenhöhe.mehr