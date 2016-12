30.10.2014 | News Tarifeinheit

Regierung will Macht der Spartengewerkschaften einschränken

Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) will Tarifkämpfe kleiner Gewerkschaften wie derzeit bei der Bahn per Gesetz eindämmen. Einigen sich mehrere Gewerkschaften in einem Betrieb nicht, soll nur noch der Tarifvertrag der Gewerkschaft mit den meisten Mitgliedern gelten.