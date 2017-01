24.01.2017 | Tarifeinheit

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) verhandelt derzeit über elf Klagen zur Verfassungsmäßigkeit des Tarifeinheitsgesetzes.

Bild: dapd

Im Jahr 2015 sind die Eilanträge gegen das Tarifeinheitsgesetz noch gescheitert. Nun verhandelt das Bundesverfassungsgericht ausführlich über die Klagen kleinerer Gewerkschaften. Die Frage dabei: Schränkt die Tarifeinheit die grundgesetzlich geschützte Koalitionsfreiheit in unzulässiger Weise ein?

Das umstrittene Tarifeinheitsgesetz von Arbeitsministerin Andrea Nahles wird diese Woche einer intensiven Prüfung durch das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) unterzogen (Az. 1 BvR 1571/15 und andere). Die Karlsruher Richter verhandeln zwei Tage über die im Juli 2015 in Kraft getretene Neuregelung. Dagegen geklagt haben etliche Gewerkschaften. Sie bangen um ihre Koalitionsfreiheit und ihr Streikrecht - und damit um ihren Einfluss.

Tarifeinheit: Mitgliederstarke Gewerkschaften setzen sich durch

Das Gesetz regelt, was passiert, wenn mehrere Gewerkschaften miteinander konkurrieren und für denselben Bereich verschiedene Tarifverträge abschließen. Danach setzt sich künftig bei mehreren konkurrierenden Tarifverträgen diejenige Gewerkschaft durch, die in dem betroffenen Betrieb die meisten Mitglieder hat. Die unterlegene Gewerkschaft kann sich nur anschließen und den Vertrag nachzeichnen.

Das Motto vor dem Tarifeinheitsgesetz: ein Betrieb, ein Tarifvertrag

Mit dieser Regelung will die große Koalition wieder für klare Verhältnisse sorgen. Denn vor der gesetzlichen Regelung gaben die Gerichte über viele Jahre bei solchen Konflikten dem Abschluss den Vorrang, der den Erfordernissen im Betrieb am besten gerecht wurde.

Im Jahr 2010 entschied dann jedoch das Bundesarbeitsgericht, dass es auch unterschiedliche Regelungen nebeneinander geben kann und hat damit die Praxis nach dem Motto "Ein Betrieb - ein Tarifvertrag" gekippt. Damit waren auf einmal mehrere Verträge zulässig.

BVerfG: Mehrere Gewerkschaften klagen gegen Tarifeinheitsgesetz

Die Gewerkschaften kritisieren das Tarifeinheitsgesetz als verfassungswidrig. In Karlsruhe sind insgesamt elf Klagen anhängig. Fünf davon nimmt der Erste Senat unter Vizegerichtspräsident Ferdinand Kirchhof beispielhaft unter die Lupe: von Verdi, dem Beamtenbund (DBB), der Ärztegewerkschaft Marburger Bund, der Pilotenvereinigung Cockpit und der Kabinengewerkschaft Ufo.

Unter den übrigen Klägern sind auch die Lokführer-Gewerkschaft GDL, die Gewerkschaft der Flugsicherung (GDF) und der Deutsche Journalisten-Verband (DJV). Mehrere Eilanträge gegen das Gesetz hatten die Verfassungsrichter im Oktober 2015 abgewiesen. Der Ausgang im Hauptsacheverfahren sei aber offen, hieß es damals.

Gewerkschaften: Gesetz schränkt Koalitionsfreiheit ein

Die Kläger berufen sich auf die grundgesetzlich geschützte Koalitionsfreiheit. Die Verfassungsrichter haben zu klären, ob das neue Gesetz hier womöglich zu stark eingreift. Der Beamtenbund bringt etwa vor, dass die kleinere Gewerkschaft von vornherein kaum noch eine Chance haben wird, für ihre Positionen Gehör zu finden. Und wer sich nicht durchsetzen kann, so die Argumentation, dem laufen die Mitglieder davon.

Als Beispiel nennt die Gewerkschaft die Rostocker Straßenbahn: Hier habe der Arbeitgeber gleich nur mit Verdi und gar nicht mehr mit der kleineren Nahverkehrsgewerkschaft verhandelt. Ein dort organisierter Fahrer, der mit in Karlsruhe klagt, sei dadurch "faktisch tariflos gestellt".

Bundesverfassungsgericht: Entscheidung wohl erst in einigen Monaten

Von Anfang an stand der Vorwurf im Raum, dass durch das Tarifeinheitsgesetz kleine, aber durch ihre Einflussmöglichkeiten mächtige Gewerkschaften eingeschränkt werden sollen. Zum Beispiel hatte die Lokführergewerkschaft GDL – während in Berlin am Gesetz gefeilt wurde – im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn in mehreren Streikwellen über Tage den Zugverkehr lahmgelegt. Die GDL, die auch Zugbegleiter vertritt, hat jedoch deutlich weniger Mitglieder als die Konkurrenz von der Eisenbahnergewerkschaft EVG.

Nach den beiden Verhandlungstagen, für die sich auch Arbeitsministerin Nahles angekündigt hat, wird der Senat im Geheimen beraten und sein Urteil ausarbeiten. Die Verkündung der Entscheidung dürfte frühestens in einigen Monaten zu erwarten sein.