Laut der Bundesagentur für Arbeit üben mittlerweile rund 2,5 Mio. Arbeitnehmer neben ihrer Hauptbeschäftigung einen weiteren Job aus. Es gibt verschiedene Varianten von Nebenbeschäftigungen. Doch wie sind diese sozialversicherungsrechtlich zu beurteilen?

In der Regel arbeitet ein Nebenjobber auf 450-Euro-Basis. Nicht selten wird aber auch darüber hinaus hinzuverdient. Die Konstellationen, die sich aufgrund mehrerer nebeneinander ausgeübter Beschäftigungen in der Sozialversicherung ergeben können, sind vielfältig. Wir zeigen Ihnen verschiedene Varianten auf und wie sie sozialversicherungsrechtlich zu bewerten sind.

Neben einer sozialversicherungspflichtigen Hauptbeschäftigung kann ein Arbeitnehmer einen weiteren Nebenjob auf 450-Euro-Basis ausüben. Im Minijob wird der Arbeitnehmer dann lediglich in der Rentenversicherung versicherungspflichtig. Hiervon kann er sich aber auf Antrag befreien und sich diesbezüglich auch beraten lassen. Die wichtigen Ansprüche, wie zum Beispiel Reha-Maßnahmen oder ein vorzeitiger Rentenanspruch, die der Minijobber mit Pflichtbeiträgen zur Rentenversicherung sichern kann, werden bereits aufgrund der rentenversicherungspflichtigen Hauptbeschäftigung erworben. Und auch die Erhöhung der Rente ist kein Argument für die Zahlung des Eigenanteils in Höhe von 16,65 Euro (450 Euro x 3,7 Prozent). Der Minijobber steigert seine Rentenhöhe bei einem Jahr Beschäftigung mit einem Monatsentgelt von 450 Euro durch seinen Eigenanteil um nicht mal 1 Euro.

Ein kurzfristiger Minijob kann sozialversicherungsfrei neben einer Hauptbeschäftigung ausgeübt werden. Hierbei sind lediglich die Zeitgrenzen von 3 Monaten bzw. 70 Arbeitstagen innerhalb eines Jahres zu beachten. Berufsmäßigkeit kann aufgrund der bestehenden Hauptbeschäftigung nicht eintreten.

Ein 450-Euro-Minijob und ein kurzfristiger Minijob können unter den für diese Beschäftigungsarten geltenden Bedingungen zeitgleich neben einer sozialversicherungspflichtigen Hauptbeschäftigung ausgeübt werden. Die Beschäftigungen sind nicht zusammenzurechnen. Besonderheiten sind nicht zu beachten.

Sofern ein Arbeitnehmer neben seiner Hauptbeschäftigung einer Nebenbeschäftigung nachgeht, die kein Minijob ist, können sich abhängig von der Höhe des Gesamtarbeitsentgelts unterschiedliche versicherungsrechtliche Auswirkungen ergeben (Personengruppenschlüssel immer 101):

Beispiel 2: Gesamtarbeitsentgelt oberhalb der Jahresarbeitsentgeltgrenze (57.600 Euro)

Ergebnis: Beide Beschäftigungen sind versicherungsfrei in der KV und versicherungspflichtig in der RV sowie AlV. Sofern sich der Arbeitnehmer in der gesetzlichen KV freiwillig versichert, ergibt sich auch Versicherungspflicht in der gesetzlichen PV (Beitragsgruppenschlüssel, wenn PKV versichert: 0110; freiwillig gesetzlich krankenversichert als Selbstzahler: 0111; freiwillig gesetzlich krankenversichert als Firmenzahler: 9111). Beiträge sind insgesamt nur bis zur jeweiligen BBG (KV/PV: 52.200 Euro; RV/AlV: 76.200 Euro West, 68.400 Euro Ost) zu zahlen.