30.10.2012 | Serie Nebenjob: Wenn der Mitarbeiter zwei Chefs hat

Nebenjob und Lohnsteuer

Bild: Haufe Online Redaktion

Die lohnsteuerliche Behandlung von Neben- und Minijobs knüpft in vielen Bereichen an die sozialversicherungsrechtliche Behandlung an, weist aber auch einige Besonderheiten auf.mehr