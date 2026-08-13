Geringfügig entlohnte Beschäftigung

Junge erwachsene Verkäuferin mit Kundin in Bäckerei
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Quartalsbericht Minijob-Zentrale

Anzahl der rentenversicherungspflichtigen Minijobber bleibt stabil

Rund 1,36 Millionen der insgesamt etwa 6,6 Millionen geringfügig entlohnt Beschäftigten haben im Frühjahr 2025 freiwillig Rentenbeiträge entrichtet und damit das volle Leistungsangebot der Rentenversicherung in Anspruch genommen. Der Anteil der rentenversicherungspflichtigen Minijobber lag bei 20,6 Prozent und blieb im Vergleich zum Frühjahr 2024 (20,55 Prozent) nahezu konstant.
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Versicherungsrechtliche Beurteilung bei Mehrfachbeschäftigung

Die Betreiberin einer hausärztlichen Gemeinschaftspraxis hatte Pauschalbeiträge für eine geringfügig entlohnt Beschäftigte entrichtet. Die Rentenversicherung forderte jedoch Beiträge nach, da die Angestellte bereits eine geringfügige Beschäftigung neben zwei Hauptbeschäftigungen ausübte. Das Landessozialgericht bestätigte die Versicherungspflicht und betonte die Verantwortung des Arbeitgebers für die korrekte sozialversicherungsrechtliche Beurteilung.
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