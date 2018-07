Volkswagen hat für Tausende Mitarbeiter im Werk Emden Kurzarbeit beantragt. Grund: Engpässe bei einem Autositz-Zulieferer. Gerade bei der Berechnung der Abrechnung des Kurzarbeitergeldes müssen besondere Regelungen beachten, wenn Kurzarbeiter zur Einkommensaufbesserung z. B. einen Minijob aufnehmen.

Kurzarbeit führt bei Beschäftigten trotz des teilweisen Entgeltersatzes zu einem Minus auf dem Gehaltszettel. Dieses beträgt für Arbeitnehmer ohne Kind pauschaliert 60 % und für Beschäftigte mit Kind pauschaliert 67 % des ausfallenden Nettoentgelts und wir von Agentur für Arbeit gezahlt. Das Kurzarbeitergeld gleicht damit den Einkommensverlust zumindest teilweise aus. Ob der Hinzuverdienst z. B. aus einem Minijob Auswirkungen auf die Höhe des Kurzarbeitergeldes hat, hängt entscheidend davon ab, wann der Nebenjob aufgenommen worden ist.

Bei Kurzarbeitern, die während des Bezugs von Kurzarbeitergeld eine weitere Beschäftigung aufnehmen, gilt folgendes: Das daraus erziele Entgelt ist als sogenanntes „Istentgelt“ (tatsächlich erzieltes Entgelt) bei der Berechnung des Kurzarbeitergeldes zu berücksichtigen und dem erzielten Entgelt aus der Hauptbeschäftigung hinzuzurechnen.

Beispiel: Ein Arbeitnehmer verdient infolge Kurzarbeit in seiner Hauptbeschäftigung 2.000 EUR brutto monatlich (Istentgelt); ohne den Arbeitsausfall würde er 3.500 EUR brutto monatlich (Sollentgelt) verdienen. Ausgangsgröße für die Berechnung des Kurzarbeitergeldes ist damit die Differenz zwischen Istentgelt und Sollentgelt, im vorliegenden Abrechnungsmonat also 1.500 EUR.

Der Arbeitnehmer nimmt nunmehr nach Beginn der Kurzarbeit einen Minijob auf, in dem er 450 EUR monatlich verdient. Dieses Entgelt wird für die Berechnung des Kurzarbeitergeldes dem Istentgelt hinzugerechnet, das nunmehr in dem Anspruchsmonat 2.450 EUR beträgt. Damit vermindert sich die für das Kurzarbeitergeld maßgebliche Berechnungsgrundlage (Entgeltdifferenz) auf 1.050 EUR.