Steuerfreier Arbeitgeberersatz für Stellplatz- und Garagenkosten

25.02.2013 | Doppelte Haushaltsführung

Notwendige Mehraufwendungen aufgrund "angespannter Parkplatzsituation"

Bild: Haufe Online Redaktion

Nach einem aktuellen Urteil können Aufwendungen für einen separat angemieteten Pkw-Stellplatz im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung als Werbungskosten zu berücksichtigen sein. Damit kommt auch ein steuer- und sozialversicherungsfreier Arbeitgeberersatz dieser Kosten in Betracht.

Eine doppelte Haushaltsführung liegt vor, wenn ein Mitarbeiter aus beruflichen Gründen außerhalb des Ortes, in dem er einen eigenen Hausstand unterhält, beschäftigt ist und auch am Beschäftigungsort wohnt (R 9.11 Abs. 1 LStR). Die notwendigen Mehraufwendungen, die einem Mitarbeiter wegen einer aus beruflichem Anlass begründeten doppelten Haushaltsführung entstehen, können vom Arbeitgeber steuer- und sozialversicherungsfrei erstattet werden oder alternativ vom Arbeitnehmer in seiner Steuererklärung als Werbungskosten geltend gemacht werden. Dazu gehören insbesondere auch die Unterkunftskosten.

Finanzamt lehnte Werbungskostenabzug für Stellplatzkosten ab

Im Streitfall machte der Kläger, ein Arbeitnehmer, vergeblich in seiner Einkommensteuererklärung im Rahmen der doppelten Haushaltsführung neben den Kosten für eine Unterkunft die Kosten für einen gesondert angemieteten Pkw-Stellplatz am Arbeitsort geltend. Einspruch und Klage blieben ohne Erfolg.

BFH: Stellplatzkosten können notwendige Mehraufwendungen sein

Im Revisionsverfahren hat der Bundesfinanzhof (BFH) nun die Vorentscheidung aufgehoben und die Sache an das Finanzgericht zurückverwiesen: denn im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung seien auch sonstige notwendige Mehraufwendungen zu berücksichtigen.

Arbeitnehmer muss Notwendigkeit der Mehraufwendungen nachweisen

Hierzu könnten auch Kosten für einen Stellplatz oder eine Garage zählen, wenn die Anmietung notwendig sei, beispielsweise zum Schutz des Fahrzeugs oder aufgrund der angespannten Parkplatzsituation am Beschäftigungsort. Das hat das Finanzgericht nun im zweiten Rechtsgang zu prüfen. Für diese Prüfung macht der Bundesfinanzhof die Vorgabe, dass sich die Notwendigkeit von Stellplatzkosten nicht danach bestimmt, ob ein Fahrzeug am Beschäftigungsort beruflich erforderlich ist.

