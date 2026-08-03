Steuerfreibetrag

Betriebsveranstaltung, Sommerfest
Betriebsveranstaltung, Sommerfest
"No-Show-Kosten"

Freibetrag bei Betriebsveranstaltungen: Teilnehmerzahl und Abweichungen zur Umsatzsteuer beachten

Bei Betriebsveranstaltungen hängt die individuelle Zuwendungshöhe von der Zahl der Teilnehmenden ab. Sagen Kolleginnen und Kollegen kurzfristig ihre Teilnahme ab, geht dies steuerlich zu Lasten der tatsächlich Feiernden. Das kann entscheidend dafür sein, ob der Freibetrag von 110 Euro überschritten ist. Aktuell hat der Bundesfinanzhof zudem betont, dass beim Vorsteuerabzug teilweise abweichende Regeln gelten.
Shop
Themensuche
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Fachbeiträge & Kommentare
Minijob: Geringfügig entloh... / 2.2.1 Nebenberufliche Tätigkeit als Übungsleiter
Beitrag
Aufwandsentschädigungen: Vo... / 2 Übungsleiterpauschale im Sinne des § 3 Nr. 26 EStG
Beitrag
Aufwandsentschädigungen: Vo... / 2.3 Künstlerische Tätigkeiten
Beitrag
Aufwandsentschädigungen: Vo... / 10 Ehrenamtsfreibetrag von 960 EUR
Beitrag
Aufwandsentschädigungen: Vo... / 6 Tätigkeiten für begünstigte Auftraggeber
Beitrag
Alle anzeigen
Meistgelesene Beiträge
Geringwertiges Wirtschaftsgut
989
BEEG (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz)
901
Häusliches Arbeitszimmer absetzen
636
Reverse Charge Verfahren
369
Doppelte Haushaltsführung
253
Kurzfristige Beschäftigung
246
Festsetzungsverjährung
244
Eingruppierung TVöD
200
Verdeckte Gewinnausschüttung (vGA)
172
Unentgeltliche Wertabgabe
164
Verwandte Themen
Verpflegungsmehraufwand Umsatzsteuer Ehrenamt Ehrenamtspauschale Doppelte Haushaltsführung Dienstreise Sachbezug Reisekosten Ausbildung Studium Übungsleiter Lohnsteuer Rabatt Betriebsveranstaltung Geschenk Kindergartenzuschuss Aufwandsentschädigung Jahreswechsel Fahrtkostenzuschuss Freibetrag Einkommensteuer Entfernungspauschale BFH-Urteile Fahrtkosten Incentive Familienheimfahrt Lohn