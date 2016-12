24.11.2015 | News Mitarbeiterbeteiligung

Hürden für Mitarbeiterbeteiligung – höherer Steuerfreibetrag gefordert

Bild: Haufe Online Redaktion

Die Beteiligung von Mitarbeitern am Unternehmenskapital ist in Deutschland immer noch die Ausnahme. Dabei schaffen Belegschaftsaktien Bindung, Motivation und bessere Performance. Ideen, um die Mitarbeiterkapitalbeteiligungen zu fördern, wurden am Tag der Teilhabe diskutiert.mehr