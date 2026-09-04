Freibetrag

Paragraf
Paragraf
BFH-Kommentierung

Erbschaftsteuer: Freibetrag wird auch bei Erbfolge nur einmal gewährt

Bei der Vererbung von Vermögen kann eine Nacherbschaft angeordnet werden. Das Vermögen wird dann bis zu einem bestimmten Zeitpunkt vom Zwischenerben gesichert und verwaltet. Erst wenn der Nacherbfall eintritt (wenn z. B. der Zwischenerbe verstirbt oder eine andere Bedingung eintritt), geht das gesamte Erbe an den Nacherben. So können z. B. Großeltern festlegen, dass zuerst eine Tante vor den Enkeln erbt. Die späteren Erben können jedoch nur einen Freibetrag für die gesamte Erbschaft nutzen.
Modellfigur auf Steuererklärung und Kinderbetreuungskosten
Modellfigur auf Steuererklärung und Kinderbetreuungskosten
BFH Kommentierung

Übertragung kindbedingter Freibeträge und "Günstigerprüfung"

Bei verheirateten aber dauernd getrennt lebenden Elternteilen kann die Übertragung des Kinderfreibetrags und des Freibetrags für den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf nicht allein auf den Antrag eines Elternteils gestützt werden. Bei nicht zusammenveranlagten Elternteilen ist für die Günstigerprüfung dem Anspruch auf Kindergeld die Differenz zwischen der Steuer nach dem Grundtarif auf das Einkommen ohne Abzug der Freibeträge nach § 32 Abs. 6 EStG und der Steuer nach dem Grundtarif auf das Einkommen nach Abzug der Freibeträge gegenüberzustellen.
Neuer Antrag auf Lohnsteuerermäßigung 2018
Neuer Antrag auf Lohnsteuerermäßigung 2018
Lohnsteuer-Ermäßigung

Mehr Netto mit Freibeträgen

Jeder Arbeitnehmer zahlt schon während des Jahres Steuern: Je nach Steuerklasse überweist der Chef unterschiedlich hohe Lohnsteuerbeträge an das zuständige Finanzamt. Mit der richtigen Steuerklasse lassen sich bereits während des Jahres Steuern sparen – und Freibeträge können ebenfalls das Nettogehalt erhöhen. Jetzt hat das Lohnsteuer-Ermäßigungsverfahren für 2018 begonnen. Bis spätestens Ende Januar müssen die Anträge beim Finanzamt eingegangen sein.
London von oben
London von oben
FG Pressemitteilung

Freibetragsregelung bei Erbschaft-und Schenkungsteuer trotz Optionsmöglichkeit unionsrechtswidrig

Das FG Düsseldorf hat entschieden, dass eine in Großbritannien lebende Schenkerin, die hinsichtlich eines in Deutschland belegenen Grundstücks (beschränkt) schenkungsteuerpflichtig ist, Anspruch auf denselben Freibetrag hat, wie ein Schenker, der in Deutschland wohnt und deshalb unbeschränkt steuerpflichtig ist. Das gelte ungeachtet der Möglichkeit, zur unbeschränkten Steuerpflicht zu optieren.
Gelber Ordnerrücken mit Aufschrift Lohnsteuer
Gelber Ordnerrücken mit Aufschrift Lohnsteuer
Freibeträge

Start für zweijährige Gültigkeit

Wer als Arbeitnehmer hohe Werbungskosten hat, kann sich dafür einen Freibetrag auf der elektronischen Steuerkarte eintragen lassen. Dann überweist der Arbeitgeber mehr netto aufs Konto und behält weniger Lohnsteuer ein. Der Preis dafür: jedes Jahr eine Steuererklärung – und jedes Jahr ein neuer Antrag für den Freibetrag. Das soll sich jetzt ändern. Künftig sind Freibeträge im Lohnsteuer-Ermäßigungsverfahren zwei Jahre lang gültig.
Shop
Themensuche
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Fachbeiträge & Kommentare
Dötsch/Pung/Möhlenbrock (D/P/M), Die Körperschaftsteuer, KStG § 24 Freibetrag für bestimmte Körperschaften
Kommentar
Dötsch/Pung/Möhlenbrock (D/... / 4 Höhe des Freibetrags und seine Auswirkungen
Kommentar
Dötsch/Pung/Möhlenbrock (D/... / 3 Anwendungsbereich
Kommentar
Dötsch/Pung/Möhlenbrock (D/... / 1 Rechtsentwicklung
Kommentar
Dötsch/Pung/Möhlenbrock (D/... / Ausgewählte Literaturhinweise:
Kommentar
Alle anzeigen
Meistgelesene Beiträge
BEEG (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz)
825
Geringwertiges Wirtschaftsgut
687
Entgeltumwandlung
445
Schenkung
350
Häusliches Arbeitszimmer absetzen
343
Nebenkostenabrechnung erstellen: Rechte und Pflichten für Vermieter
335
Reverse Charge Verfahren
317
Eingruppierung TVöD
230
Kurzfristige Beschäftigung
223
Doppelte Haushaltsführung
220
Verwandte Themen
Erbschaftsteuer Einkommensteuer Lohnsteuerermäßigung Lohnsteuer Schenkungssteuer Steuertipps der Woche Steuerfreiheit Freigrenze Gewerbesteuer Stiftung Betriebsveranstaltung Lohnsteuerabzug BFH-Urteile Übungsleiter Geldwerter Vorteil Kinderfreibetrag GmbH Veräußerungsgewinn Familie Pflegeleistung Bewertung Beschränkte Steuerpflicht Marketing Lohnkonto Beteiligung Ehrenamt Konto Grundstück Steuerfreibetrag Datenschutz-Grundverordnung