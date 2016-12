15.09.2015 | News OFD Kommentierung

Lohnsteuerabzug 2015: Erhöhte Freibeträge wirken sich ab Dezember aus

Bild: REWE Group

Mit einem höheren Nettolohn können Arbeitnehmer in der Lohnabrechnung für Dezember 2015 rechnen, denn ab dann wirken sich erstmals diverse kürzlich angehobene Freibeträge steuermindernd aus. Die OFD Frankfurt am Main stellt die Details in einer aktuellen Verfügung dar.mehr