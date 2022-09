Die Bundesregierung hat sich in ihrem Koalitionstreffen am 3. und 4. September 2022 auf das sogenannte Dritte Entlastungspaket verständigt, das auch zu zahlreichen steuerlichen Änderungen führen wird. Dazu gehören der Abbau der sogenannten kalten Progression beim Lohnsteuertarif sowie Verbesserungen für Familien mit Kindern. Angedacht sind auch ein neuer abgabenfreier Einmalbetrag sowie weitere Änderungen für Arbeitnehmer und Arbeitgeber.

Das "Maßnahmenpaket des Bundes zur Sicherung einer bezahlbaren Energieversorgung und zur Stärkung der Einkommen" enthält folgende Punkte:

Energiepreispauschale: Einmalig 300 Euro für Rentner und Pensionäre

Auch Rentnerinnen und Rentner sollen zum 1. Dezember 2022 eine Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro erhalten. Sie wird einmalig ausgezahlt und ist steuerpflichtig. Die Auszahlung soll über die Deutsche Rentenversicherung erfolgen. Pensionäre sollen dem Vernehmen nach ebenfalls die Pauschale erhalten und von ihren (ehemaligen) Arbeitgebern beziehen. Einzelheiten dazu bleiben abzuwarten.

Inflationsprämie: Neue Steuerbefreiung in Höhe von 3.000 Euro?

Die Bundesregierung diskutiert im Rahmen einer sogenannten „Konzertierten Aktion“ (Inflationsprämie) gemeinsam mit den Sozialpartnern, wie mit den gestiegenen Preisen und den damit einhergehenden realen Einkommensverlusten der Beschäftigten umgegangen werden kann. Sie ist bereit, bei zusätzlichen Zahlungen der Unternehmen an ihre Beschäftigten einen Betrag von bis zu 3.000 Euro von der Steuer und den Sozialversicherungsabgaben zu befreien. Das wäre dann eine ähnliche Maßnahme wie der im März 2022 ausgelaufene Corona-Bonus von bis zu 1.500 Euro. Auch hier bleibt die Entwicklung abzuwarten.

Bereits konkretisiert: Lohnsteuerentlastungen durch Inflationsausgleichsgesetz

So hat das Bundeskabinett am 14. September 2022 einen Gesetzentwurf für ein Inflationsausgleichsgesetz beschlossen. Damit sollen u.a. die Folgen der sogenannten kalten Progression bei der Lohn- und Einkommenssteuer durch die Preisentwicklung ausgeglichen werden. Beispielsweise soll - nach Angaben des Bundesfinanzministeriums - eine vierköpfige Familie mit einem Jahreseinkommen von rund 56.000 Euro um 680 Euro im Jahr entlastet werden. Der Entwurf geht nun ins Gesetzgebungsverfahren und soll noch vor dem Jahresende von Bundestag und Bundesrat beschlossen werden.

Der Entwurf eines "Gesetzes zum Ausgleich der Inflation durch einen fairen Einkommensteuertarif sowie zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen" sieht zusätzliche Änderungen vor:

Neue Lohnsteuertarife 2023 und 2024

Zum 1. Januar 2023 ist eine Anhebung des Grundfreibetrags um 285 Euro auf 10.632 Euro vorgesehen. Für 2024 wird eine weitere Anhebung um 300 Euro auf 10.932 Euro vorgeschlagen. Die sogenannten Tarifeckwerte sollen entsprechend der erwarteten Inflation nach rechts verschoben werden.

Das bedeutet, dass der Spitzensteuersatz 2023 erst bei 61.972 statt bisher 58.597 Euro greifen soll. 2024 soll er ab 63.515 Euro beginnen. Die Tarifeckwerte zur sog. "Reichensteuer" werden unverändert beibehalten. Dadurch soll eine Überbegünstigung von Spitzenverdienern vermieden werden.

Änderungen werden im Programmablaufplan berücksichtigt

Die Änderungen am Einkommensteuertarif sind beim Lohnsteuerabzug zu berücksichtigen. Die erste Stufe der Verbesserungen soll beim Lohnsteuerabzug ab Januar 2023 wirksam werden. Mit einer Verabschiedung des Gesetzes ist vor dem Jahreswechsel zu rechnen. Die neuen Programmablaufpläne für 2023 werden aller Voraussicht nach die Änderungen bereits enthalten, sodass sich in der Personalabteilung und in der Entgeltabrechnung kein zusätzlicher Aufwand ergibt.

Kindergeld und Kinderfreibetrag: Erhöhung geplant

Das Kindergeld (§ 66 EStG) soll mit Wirkung ab 2023 für das erste bis dritte Kind auf einheitlich 237 Euro erhöht werden. Das ist für erste und zweite Kinder eine Erhöhung um 18 Euro pro Monat. Für 4. und weitere Kinder beträgt das Kindergeld bereits heute 250 Euro und soll unverändert bleiben.

Der alternativ zu gewährende Kinderfreibetrag (§ 32 Absatz 6 EStG) soll ebenfalls für jeden Elternteil

rückwirkend im Jahr 2022 von 2.730 Euro auf 2.810 Euro,

im Jahr 2023 von 2.810 Euro auf 2.880 Euro und

im Jahr 2024 von 2.880 Euro auf 2.994 Euro angehoben werden.

Hinzu kommt jeweils ein unveränderter Freibetrag von 1.464 Euro für den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf des Kindes. Bei Ehegatten verdoppeln sich die Beträge.

Kinderfreibeträge: Nur Einfluss auf Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer

Grundsätzlich wird das Kindergeld durch die Familienkassen und unabhängig vom Lohnsteuerabzug ausgezahlt. Ausnahmsweise sind Arbeitgeber in der öffentlichen Verwaltung verpflichtet, das staatliche Kindergeld an ihre Beschäftigten mit der Entgeltabrechnung auszuzahlen (§ 72 Abs. 1 EStG). Die geänderten Kinderfreibeträge wirken sich nur beim Solidaritätszuschlag und ggf. bei der Kirchensteuer aus. Das Lohnsteuerabzugsverfahren 2022 bleibt jedoch von der rückwirkenden Anhebung des Kinderfreibetrags gänzlich unberührt.





Das könnte Sie auch interessieren:

Steuerentlastungen mit Auswirkungen auf den Lohnsteuerabzug beschlossen

DBA-rechtliche Lohnsteuererstattung bei zu Unrecht einbehaltener Lohnsteuer

Lohnsteuererstattung für Mitarbeitende aus dem Ausland